Rogerti është yni, e rikthejnë në shtëpi, banorin e BBVIP që u ndëshkua

Publiku merr vendimin, Rogerti rikthehet në shtëpinë e BBV
Publiku sipas Top Channel ka marrë vendimin për Rogertin, pasi që nga e marta u fut në dhomën e reflektimit.
Rogerti u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ndërsa u prit në derën e dhomës së reflektimit nga Stenaldo, por pa e takuar, edhe pse Rogerti i kërkoi një përqafim.
Pas kësaj ai u ul ngjitur me Inën, e cila i kërkoi të ulej në divanin përballë.
Të vetmit banorë që takuan Rogertin ishin Artani dhe Juela.
