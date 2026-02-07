Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rogerti është yni, e rikthejnë në shtëpi, banorin e BBVIP që u ndëshkua
Transmetuar më 07-02-2026, 22:27

Publiku merr vendimin, Rogerti rikthehet në shtëpinë e BBV

Publiku sipas Top Channel ka marrë vendimin për Rogertin, pasi që nga e marta u fut në dhomën e reflektimit.

Rogerti u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ndërsa u prit në derën e dhomës së reflektimit nga Stenaldo, por pa e takuar, edhe pse Rogerti i kërkoi një përqafim.

Pas kësaj ai u ul ngjitur me Inën, e cila i kërkoi të ulej në divanin përballë.

Të vetmit banorë që takuan Rogertin ishin Artani dhe Juela.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

