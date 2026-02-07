“Ledioni në listën e Rogertit: Mesazh i fortë dhe paralajmërim në BBVIP5”

Brenda shtëpisë së Big Brother VIP, tensionet nuk janë thjesht lojë; ato pasqyrojnë emocionet e forta dhe tradhtitë e së kaluarës. Rogerti zbuloi pjesë të historisë së tij dhe përmendi listën e mosbesuesve, duke lënë të gjithë të habitur.
Ai tha: "Kam listë të mosbesuesve, edhe të atyre që janë jashtë këtu e 20 vjet që më kanë bërë keq.”
Kur moderatori Ledioni Liço i kërkoi që të përmendte një emër nga kjo listë, Rogerti iu përgjigj fjalë për fjalë:
“Mund të jesh edhe ti shumë shpejt, por ti rri urtë në punën tënde.”
Duke se Rogerti po bën beteja edhe jashtë shtëpisë, duke treguar se lufta e tij për drejtësi dhe respekt nuk kufizohet vetëm brenda shtepisë së BBV.
Ky moment ka lënë publikun të habitur, duke krijuar një atmosferë misteri dhe paralajmërimi që koha do ta vërtetojë.
