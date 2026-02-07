Zbuloni pse kiwi i gjelbër është zgjidhja natyrale për kapsllëkun. Mësoni sasinë e saktë që duhet të hani sipas BE-së për të rregulluar tretjen dhe funksionin e zorrëve
Për shkak të sasisë së madhe të fibrave dhe elementeve të tjerë ushqyes, kiwi konsiderohet tashmë një "superfood" për aparatin tretës. Por, a e dinit se ekziston një sasi specifike që duhet ngrënë për të garantuar rezultate?
Laksativët bimorë dhe medikamentet përdoren shpesh kur zorrët nuk funksionojnë siç duhet. Megjithatë, këto produkte mund të shkaktojnë irritim afatgjatë dhe, në disa raste, krijojnë varësi. Ekziston një ushqim krejtësisht natyral, i cili nëse konsumohet rregullisht, rrit frekuencën e jashtëqitjes dhe përmirëson konsistencën e saj pa efekte anësore: kiwi i gjelbër.
Njohja nga Bashkimi Evropian
Me rregulloren e BE-së 2025/1560, Komisioni Evropian ka autorizuar zyrtarisht një pretendim shëndetësor për kiwin e gjelbër (Actinidia deliciosa) lidhur me funksionin e zorrëve: «Konsumimi i kiwi-t të gjelbër kontribuon në funksionimin normal të zorrëve duke rritur frekuencën e jashtëqitjes».
Kjo deklaratë vlen vetëm për produktin e freskët. Përjashtim bëjnë vetëm rastet kur kiwi është i qëruar ose i prerë, me kushtin që porcioni të sigurojë të paktën 200 g tulin. Ky saktësim i sasisë është i detyrueshëm sipas rregullores, për të informuar konsumatorin se efekti i dobishëm arrihet me një konsum ditor prej rreth dy frutash të përmasave mesatare.
Vlerat ushqyese dhe roli i fibrave
Sipas të dhënave nga Departamenti i Bujqësisë i SHBA-së (USDA), 100 gramë tulin i papërpunuar i kiwi-t të gjelbër përmban:
Energji: 61 kcal (255 kJ)
Proteina: 1,14 g
Karbohidrate: 14,7 g (nga të cilat 9,0 g sheqerna)
Yndyrna: 0,52 g
Fibra: 3,0 g
Duke dyfishuar porcionin (në 200 g siç sugjeron BE), përfitohen rreth 6 g fibra, që përbëjnë rreth 20-25% të nevojës ditore. Çdo kiwi përmban rreth 3% fibra totale, ku një e treta janë të tretshme (kryesisht pektinë) dhe dy të tretat janë të patretshme (celulozë dhe hemicelulozë).
Si funksionojnë këto fibra?
Fibrat e patretshme: Nuk zbërthehen nga mikrobiota, por mbajnë ujin dhe rrisin masën fekale.
Fibrat e tretshme: Fermentojnë falë baktereve të zorrëve, duke stimuluar rritjen e mikroorganizmave të mirë dhe duke kontribuar gjithashtu në masën e jashtëqitjes.
Rritja e masës fekale përmirëson peristaltikën (lëvizjet e pavullnetshme të muskujve të aparatit tretës). Kjo lehtëson kalimin e jashtëqitjes dhe nxit zorrët të punojnë më mirë, pa pasur nevojë për ndihmë farmakologjike.
Jo vetëm fibra: Përbërësit e tjerë "magjikë"
Përveç fibrave, ky frut përmban elemente të tjerë thelbësorë për shëndetin e zorrëve:
Aktinidina: Një enzimë proteolitike që ndihmon në zbërthimin e proteinave, lehtëson tretjen në stomak dhe rregullon kohën e zbrazjes gastrike.
Fenolët: Me veti antioksiduese dhe anti-inflamatore, ato mbrojnë qelizat e zorrëve.
Rafidet: Mikrokristale natyrale (oksalat kalciumi) që stimulojnë mekanikisht mukozën, duke nxitur sekretimin e mukusit mbrojtës.
Peptidi "Kissiper": Ndihmon në rregullimin e barrierës intestinale dhe përmirëson lidhjet midis qelizave të zorrëve.
Në sajë të konsumit të rregullt të kiwi-t, fibrat thithin ujin duke e bërë jashtëqitjen më të butë dhe me volum më të madh. Kjo lehtëson procesin e evakuimit dhe redukton sforcimet abdominale, duke ofruar një zgjidhje natyrale dhe efektive për këdo që vuan nga konstipacioni.
