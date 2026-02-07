Horoskopi Branko, e Diel 8 Shkurt 2026

Ditë reflektimi, emocione të forta dhe mundësi të reja për çdo shenjë
Yjet e kësaj të diele sjellin energji të veçanta për të gjithë shenjat e zodiakut. Branko paralajmëron se 8 shkurti është një ditë e mirë për të reflektuar mbi ambiciet personale, për të rishikuar rrugën e deritanishme dhe për të hapur derën ndaj ideve të reja. Emocionet do të jenë të forta, por edhe mundësitë për ndryshim janë të shumta. Ja çfarë rezervon qielli për secilën shenjë:
♈ Dashi
Kalimi i Hënës në Akrep sjell emocione të forta dhe ndjesi të thella, sidomos në mbrëmje. Është koha për të lënë mënjanë kontrollin e tepërt dhe për të ndjekur instinktin. Kujdes nga ndryshimet e humorit që mund t’ju bëjnë të reagoni pa arsye. Në marrëdhënie, hapuni më shumë dhe tregoni çfarë ndieni.
♉ Demi
Këto 24 orë jeni shumë emocionalë. Ndjenjat e forta mund t’ju shtyjnë të tërhiqeni në familje dhe në vende ku gjeni paqe. Shfrytëzojeni këtë ditë për të rimbushur energjitë dhe për të gjetur qetësi shpirtërore. Në dashuri, tregoni kujdes dhe butësi.
♊ Binjakët
Intuita juaj është e jashtëzakonshme dhe ju ndihmon të kuptoni më mirë situatat përreth. Në një botë plot maska, ju dalloheni për origjinalitetin tuaj. Mos u shqetësoni nga kritikat në dashuri: jeni unikë dhe kjo është forca juaj. Sot është dita për të besuar tek vetja.
♋ Gaforrja
Hëna në Peshore ju sjell pak nervozizëm dhe lodhje fizike. Është koha për reflektim të thellë dhe për të rizbuluar veten. Fokusohuni tek njerëzit që ju japin qetësi dhe shmangni ata që ju lodhin. Humori i mirë do të rikthehet së shpejti, ndaj mos u shqetësoni.
♌ Luani
Gratë e shenjës kanë shumë admirues, por kujdes: të jesh e dëshiruar nuk do të thotë gjithmonë e dashuruar. Burrat duhet të kenë kujdes me lodhjen fizike dhe makineritë, pasi ndikimi i Marsit mund të sjellë tensione. Shfrytëzoni mbrëmjen për pushim dhe qetësi.
♍ Virgjëresha
Merkuri në Peshq mund të sjellë ndonjë pengesë në punë ose bashkëpunime, por asgjë serioze. Opozita e Saturnit po mbaron dhe ju jep pak qetësi. Në financa, një ide ose intuitë juaj do të shpërblehet. Sot është ditë e mirë për të menduar për të ardhmen.
♎ Peshorja
Hëna ju favorizon në jetën private dhe financa. Në dashuri, marrëdhëniet e paqarta do të sqarohen dhe do të ndiheni më të sigurt. Neptuni në Dash favorizon martesat dhe zyrtarizimet e lidhjeve. Sot është dita për të vendosur qartësi.
♏ Akrepi
Merkuri dhe Saturni ju ndihmojnë të zgjidhni çështje familjare. Së shpejti, kalimi i Saturnit në Dash do të sjellë lehtësime edhe për prona apo tokë, qoftë për blerje apo shitje. Sot është ditë e mirë për të bërë plane afatgjata.
♐ Shigjetari
Keni aftësi të veçanta për të fituar nga pasuritë e paluajtshme dhe së shpejti do ta provoni sërish. Megjithatë, Merkuri në Peshq ju bën pak të shpërqendruar. Dëgjoni këshillat e ekspertëve para se të investoni. Në dashuri, jeni në kulm dhe ndiheni të plotësuar.
♑ Bricjapi
Sot jeni më të ndjeshëm dhe keni shumë dëshirë për dashuri. Katër planetë ju favorizojnë në pushtime të mëdha. Në punë dhe biznes jeni bindës, priten fitime të mira. Dedikoni mbrëmjen relaksit me miqtë dhe njerëzit e afërt.
♒ Ujori
Nuk keni arritur gjithçka që kishit planifikuar, por mos u shqetësoni: Dielli, Venusi dhe Marsi ju ndihmojnë të rikuperoni. Kujdes nga grindjet në mbrëmje, mos e prishni fundjavën me polemika të kota. Sot është ditë për të ruajtur qetësinë.
♓ Peshqit
Merkuri ju favorizon dhe ju jep forcë emocionale. Keni kaluar prova të vështira, por motoja juaj është “përkulëm, por nuk thyhem”. Jeni të fortë dhe të vendosur. Vazhdoni kështu dhe do të arrini shumë. Sot është dita për të besuar tek vetja dhe për të ecur përpara.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
