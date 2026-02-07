Horoskopi Paolo Fox, e diel 8 shkurt 2026

Ja çfarë sugjerojnë yjet për ditën e sotme, sipas astrologut Paolo Fox. Fokus te dashuria, puna, energjia personale dhe vendimet që duhen marrë me maturi.
♈ Dashi (21 mars – 19 prill)
Qielli të fton të vësh rregull mes emocioneve dhe mendimeve, duke sjellë qartësi aty ku kohët e fundit ka pasur dyshime e tensione. Yjet sugjerojnë të lësh pas shpine përplasjet e vjetra dhe të shikosh me besim drejt së ardhmes. Mund të ketë ende çështje burokratike apo kontraktuale pezull, por fati po përgatit një periudhë më të favorshme, sidomos me afrimin e stinës së bukur. Në dashuri nevojitet mirëkuptim dhe prani: është koha ideale për të rikthyer harmoninë. Vështirësitë e fillimit të vitit mbeten një kujtim i dobishëm për të rifilluar me vendosmëri më të madhe.
♉ Demi (20 prill – 20 maj)
Një e diel që kërkon durim dhe gjakftohtësi, sidomos në marrëdhënie me ata që krijojnë polemika të panevojshme. Influencat astrale e bëjnë më të lehtë reagimin impulsiv, por mençuria këshillon të shmangen përplasjet dhe të lihen provokimet të kalojnë. Brenda teje rritet dëshira për rinovim, me ide interesante për të rikthyer në lëvizje projekte të mbetura pezull. Frymëzimi nuk mungon dhe ditët e ardhshme sjellin shenja përmirësimi. Këshilla e yjeve: beso në qëllimet e tua pa u shpërqendruar nga ata që kërkojnë konflikte.
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Konfigurimet planetare të ftojnë të ngadalësosh ritmet dhe të marrësh një pushim të merituar para se të nisë një javë e ngarkuar. Rikuperimi i energjive fizike e mendore do të jetë vendimtar për të përballuar impenjimet. Planeti i dashurisë ndez dëshirën për lehtësi dhe bashkëpunim, duke favorizuar takime intriguese dhe marrëdhënie pa presione. Megjithatë, ditët e ardhshme mund të sjellin nevojën për sqarime në lidhjet më të brishta. Paolo Fox ju fton të flisni me sinqeritet, sepse kjo është çelësi për të shmangur keqkuptime.
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Atmosfera është e mbushur me premtime dhe hap një fazë të favorshme. Influencat qiellore sjellin intuita të ndritshme dhe besim të ri në të ardhmen, duke mbështetur sidomos ata që punojnë me krijimtari ose presin përgjigje të rëndësishme. Edhe sektori sentimental përfiton nga përmirësimi, me emocione që rikthehen në qendër dhe marrëdhënie që forcohen. Mundësitë fillojnë të shfaqen që në ditët e ardhshme, duke hapur rrugën për muaj të mbushur me kënaqësi personale e profesionale. Yjet të ftojnë të ndjekësh instinktin dhe të mos kesh frikë nga ndryshimet.
♌ Luani (23 korrik – 23 gusht)
Një erë rinovimi fryn ngadalë, duke ndihmuar të lësh pas zhgënjime dhe kapituj që nuk dhanë rezultatet e pritura. Qielli të sugjeron të shohësh përvojat e kaluara si mësime të vlefshme për rritje personale. Përplasjet e fundit mund të kenë lënë hidhërim, por forca e brendshme të lejon të ringrihesh me vetëdije më të madhe. Yjet kujtojnë se vështirësitë nuk përcaktojnë rrugën, por mënyrën si reagon ndaj tyre. Ky është momenti për të rikthyer besimin tek vetja dhe për të kthyer pengesat në mundësi.
♍ Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Vibrimet astrale ndezin sferën emocionale, duke e bërë ditën veçanërisht intensive në aspektin sentimental. Megjithëse emocionet janë të forta, mbetet nevoja për stabilitet dhe racionalitet në zgjedhje. Dëshira për qartësi rritet dhe ditët e ardhshme mund të sjellin nevojën për biseda të mbetura pezull, si në punë ashtu edhe në dashuri. Qielli të fton të gjesh ekuilibrin mes zemrës dhe logjikës, duke shmangur vendime të nxituara por pa shtypur ndjenjat e vërteta.
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Periudha sjell inkurajime dhe kënaqësi të vogla, edhe pse tensionet planetare sugjerojnë kujdes në vendimet delikate. Kush po përballet me ndryshime ka nevojë të besojë tek aftësitë e veta dhe të kultivojë qetësi të brendshme. Në punë apo projekte personale, përballja me të tjerët mund të jetë e lodhshme por e dobishme për të sqaruar objektivat. Në dashuri nevojitet më shumë durim: mund të lindin divergjenca, por me dialog dhe mirëkuptim lidhjet mund të forcohen.
♏ Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Yjet ndriçojnë ditën me energji të fortë dhe magnetike, duke favorizuar intuita të ndritshme dhe një tërheqje që bie në sy. Emocionet thellohen dhe dëshira për ndjenja autentike bëhet protagoniste. Qielli paralajmëron zhvillime interesante në ditët e ardhshme, sidomos në marrëdhënie që meritojnë një shans të dytë. Pjesa e dytë e muajit duket më shpërblyese, ideale për konfirmime dhe rezultate të pritura. Rëndësi ka të menaxhosh energjitë me ekuilibër, duke marrë pushime për të ruajtur qartësinë.
♐ Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Energjia dinamike të fton të besosh me vendosmëri tek aftësitë e tua. Momenti shpërblen guximin, dëshirën për të eksperimentuar dhe vendosmërinë për të nisur përvoja të reja. Influencat planetare mbështesin ata që duan të ndjekin rrugë të ndryshme ose projekte ambicioze. E ardhmja duket e mbushur me mundësi, sidomos në muajt e ngrohtë që premtojnë njohje dhe kënaqësi. Këto orë sjellin intuita të vlefshme: ndjekja e një ideje të papritur mund të hapë horizonte të reja. Yjet këshillojnë të kesh besim tek instinkti dhe të mos kesh frikë nga sfidat.
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Pas ditëve të ngarkuara me tension, vjen më në fund një klimë më e qetë që favorizon rikuperimin emocional. Qielli të fton të rizbulosh vlerën e ëmbëlsisë, të kujdesit dhe momenteve për mirëqenie personale. Në planin profesional, megjithatë, nis një fazë reflektimi: rritet dëshira për të ndryshuar situata që nuk kënaqin më ose për të rishikuar marrëveshje jo bindëse. Kush punon në mënyrë të pavarur ose me punë manuale mund të ndiejë lodhje dhe nevojë për pushim. Yjet sugjerojnë të dëgjosh trupin dhe të marrësh kohën e nevojshme për t’u rimbushur.
♒ Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Konfigurimet astrale e bëjnë atmosferën delikate, ku mjafton pak për të krijuar keqkuptime. Kujdesi në fjalë është vendimtar për të shmangur diskutime të panevojshme. Nëse ndien lodhje fizike ose mendore, këshilla është të ngadalësosh ritmet dhe të marrësh kohë për relaks. Në dashuri, megjithatë, ka zhvillime interesante: marrëdhëniet e qëndrueshme mund të rifitojnë lehtësi, ndërsa takimet e reja premtojnë emocione të sinqerta. Ironia ndihmon të zbutet atmosfera, por duhet përdorur me ndjeshmëri.
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Një dritë e papritur ndriçon rrugën dhe sjell më shumë qartësi mbi objektivat që duhen arritur. Një zbulesë, një ëndërr domethënëse ose një shkëmbim idesh frymëzues të shtyn të shohësh të ardhmen me entuziazëm të rinovuar. Pas një periudhe përpjekjesh dhe sakrificash, fillojnë të mbërrijnë shenja inkurajuese që shpërblejnë vendosmërinë e treguar. Javët e ardhshme parashikohen të mbushura me mundësi që duhen kapur me besim dhe gatishmëri. Qielli të fton të udhëhiqesh nga intuita, e cila do të jetë një aleat i çmuar për të kthyer dëshirat në realitet.
