Dy hyrje të reja në BBVIP Albania, përveç Luizit

Sonte shtëpia e Big Brother VIP Albania duket se do të jetë më e nxehtë se kurrë. Përveç Luizit, që ka qenë fokus i banorëve dhe publikut deri tani, produksioni ka vendosur të sjellë dy hyrje të reja, të cilat pritet të shkundin ekuilibrat e lojës.
Burime pranë produksionit tregojnë se këta banorë kanë personalitete të forta, gjuhë të mprehtë dhe histori që nuk kalojnë pa zhurmë.
Në një shtëpi ku aleancat janë të brishta dhe çdo fjalë mund të keqinterpretohet, prezenca e tyre mund të shpërndajë strategjitë e banorëve, të ndezë konflikte dhe të zhvendosë vëmendjen nga Luizi.
Pyetja që të gjithë po bëjnë: A do të kemi përplasje të drejtpërdrejta? Strategji të fshehta apo ndoshta një romancë të paparashikueshme?
Një gjë është e sigurt – BBVIP hyn në një fazë edhe më të nxehtë dhe surprizat sapo kanë filluar.
