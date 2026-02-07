Aksident në Lungomare, Vlorë – Motomjeti përplaset nga pas me një automjet

Vlorë – Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Lungomares në Vlorë, ku një motomjet është përplasur nga pas me një automjet që po lëvizte në të njëjtin drejtim.
Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motomjetit, i cili nuk mbante kaskë mbrojtëse, ka pësuar dëmtime dhe është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe ambulanca, ndërsa po punohet për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
