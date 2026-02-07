Senati i Nju-Jorkut nderon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, thekson partneritetin me SHBA-në

Nju-Jork, 7 shkurt 2026 – Senati i shtetit të Nju-Jorkut ka miratuar një rezolutë të posaçme me të cilën nderon 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, duke vlerësuar progresin e vendit, miqësinë e qëndrueshme dhe partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në rezolutë theksohet se 17 shkurti 2008 shënon një moment historik për popullin e Kosovës, i cili shpalli pavarësinë pas një periudhe të gjatë represioni dhe pasojave të luftës së viteve 1998–1999. Dokumenti përkujton gjithashtu ndërhyrjen e NATO-s në mars të vitit 1999, e cila i dha fund konfliktit dhe çoi në tërheqjen e forcave jugosllave nga territori i Kosovës.
Senati i Nju-Jorkut vë në dukje se Kosova, shteti i dytë më i ri në Evropën Juglindore, ka rrënjë të lashta historike që lidhen me Dardaninë, një entitet i pavarur i njohur që nga shekulli i katërt para erës sonë.
Në rezolutë theksohet se që nga shpallja e pavarësisë, qytetarët e Kosovës kanë bërë përparime të dukshme në ndërtimin e institucioneve demokratike, forcimin e sundimit të ligjit, promovimin e qeverisjes së mirë dhe krijimin e mundësive ekonomike për të gjithë qytetarët.
Një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe komunitetit kosovar në shtetin e Nju-Jorkut, i cili, sipas Senatit, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në diversitetin kulturor, zhvillimin ekonomik dhe jetën shoqërore të këtij shteti, duke forcuar njëkohësisht lidhjet dypalëshe mes Kosovës dhe SHBA-së.
Rezoluta nënvizon se partneriteti mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës bazohet në vlera të përbashkëta, mirëkuptim të ndërsjellë dhe miqësi të qëndrueshme, ndërsa komuniteti kosovar ka luajtur një rol kyç në promovimin e interesave të Kosovës dhe njohjes së saj ndërkombëtare.
Në përfundim, Senati i Nju-Jorkut shpreh urimet më të mira për popullin e Kosovës, duke e cilësuar atë si mik, partner dhe aleat, dhe deklaron se ndalon punimet për të përkujtuar këtë përvjetor të rëndësishëm, duke nderuar të kaluarën, duke vlerësuar të tashmen dhe duke parë me optimizëm drejt së ardhmes së Kosovës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd