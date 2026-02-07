Konkurencë mes formateve? Luizi në BBVA, Arbana drejt BBVK-së

Hyrja surprizë e Luiz Ejllit në “Big Brother VIP Albania 5” është konsideruar si një nga lëvizjet më të forta televizive të këtij sezoni, duke rikthyer vëmendjen masive të publikut dhe duke dominuar diskutimet në rrjetet sociale. Por ndërsa BBVA ka hedhur kartën e saj më të fuqishme, në Kosovë duket se mund të jetë duke u përgatitur një kundërpërgjigje.
Spekulimet kanë nisur pas dy postimeve të sinkronizuara në kohë, të cilat kanë ngjallur kureshtje dhe aludime për zhvillime të reja televizive.
Moderatorja Arbana Osmani ka publikuar në Instastory një foto të shoqëruar me mbishkrimin: “The calm before the storm” (“Qetësia para stuhisë”), një frazë që menjëherë u interpretua si paralajmërim për një projekt të ri.
Disa orë më vonë, producentja e “Big Brother VIP Kosova”, Olsa Muhameti, ndau një foto nga ambientet e punës, ku shfaqej së bashku me moderatorin Alaudin Hamiti. Ajo që ra në sy ishte mbishkrimi pothuajse identik: “Calm after/before the storm”.
Kjo përputhje në mesazhe, e kombinuar me faktin që Arbana Osmani është një nga figurat më të lidhura historikisht me formatin “Big Brother”, ka nxitur aludime për bisedime apo bashkëpunime të mundshme mes palëve.
Pikëpyetja që shtrohet është nëse “Big Brother VIP Kosova” po përgatit një lëvizje strategjike për t’i bërë konkurrencë direkte BBVA-së, duke përfshirë Arbanën Osmani në një rol të ri televiziv, pas hyrjes së Luiz Ejllit në edicionin shqiptar.
Për momentin, gjithçka mbetet në kuadrin e spekulimeve, ndërsa mbetet për t’u parë nëse “stuhia” e paralajmëruar do të përkthehet në një projekt të ri televiziv apo në një nga lëvizjet më të papritura mediatike të vitit.
