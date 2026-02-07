12 vite pas aksidentit, Michael Schumacher lëviz me karrige me rrota

Pas më shumë se një dekade nga aksidenti i rëndë me ski, kanë ardhur lajme të reja lidhur me gjendjen shëndetësore të legjendës së Formula 1, Michael Schumacher.
Sipas burimeve pranë familjes së ish-pilotit gjerman, të cituara nga Daily Mail, Schumacher nuk është më i shtrirë në shtrat, por lëviz me karrige me rrota dhe është në gjendje të qëndrojë në ambientet e jashtme, si në rezidencën e tij në Mallorca, ashtu edhe në banesën familjare në Gland, pranë Liqenit të Gjenevës.
Ky zhvillim konsiderohet një lajm pozitiv, duke pasur parasysh diskrecionin ekstrem që familja Schumacher ka ruajtur ndër vite lidhur me gjendjen e tij shëndetësore.
Shtatë herë kampioni i botës në Formula 1 kujdeset vazhdimisht nga bashkëshortja e tij, Corinna Schumacher, si dhe nga një ekip infermierësh dhe terapistësh që e monitorojnë 24 orë në ditë. Privatësia e tij ka qenë gjithmonë prioritet absolut për familjen.
Që prej aksidentit të rëndë në vitin 2013 në Meribel të Alpeve Franceze, ku pësoi dëmtime serioze në tru pasi goditi shkëmbinjtë gjatë skijimit, Schumacher është mbajtur larg syrit të publikut.
Gjatë viteve të fundit kanë qarkulluar zëra dhe spekulime të shumta mbi gjendjen e tij, përfshirë pretendime për gjendje pseudokome apo sindromë të “bllokimit”, por këto janë mohuar nga burime pranë familjes. Po ashtu, rezultuan të pabazuara edhe thashethemet se ai do të merrte pjesë në dasmën e vajzës së tij, Gina, në vitin 2024.
Sipas burimeve të cituara nga Daily Mail, Schumacher arrin të kuptojë pjesërisht çfarë ndodh rreth tij, edhe pse komunikimi mbetet i kufizuar.
