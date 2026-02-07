Itali | Gjendet pa shenja jete një 17-vjeçare, arrestohet djali i dyshuar

7 shkurt 2026 – Një ngjarje e rëndë ka tronditur Italinë, ku një adoleshente 17-vjeçare është gjetur pa shenja jete në një kanal në Nizza Monferrato, në provincën e Asti-t.
Sipas autoriteteve italiane, viktima, e identifikuar si Zoe Trinchero, ishte raportuar e zhdukur pasi kishte kaluar mbrëmjen me shoqet në disa lokale të qytetit dhe më pas ishte larguar e vetme. Trupi i saj u zbulua nga një banor i zonës, i cili njoftoi menjëherë policinë.
Ekspertiza paraprake ka konstatuar shenja të shumta dhune në trupin e 17-vjeçares, përfshirë trauma në kokë dhe prova që tregojnë për mbytje.
Për ngjarjen është arrestuar një 20-vjeçar, i cili dyshohet si autor i krimit. Burime nga hetimi bëjnë me dije se i riu ishte i njohur i viktimës dhe kishte pasur më herët një lidhje sentimentale me të.
Sipas hetuesve, vrasja dyshohet të ketë ndodhur pas një grindjeje mes tyre. Pas një marrjeje të gjatë në pyetje, i dyshuari ka pranuar autorësinë e krimit.
Autoritetet italiane vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e ngjarjes.
