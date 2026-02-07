Këtë vit janë krijuar perspektiva të favorshme afatgjata për bizneset e huaja, thotë MTK

Kina do të ofrojë pritshmëri të favorshme për zhvillimin afatgjatë të bizneseve të huaja në Kinë gjatë periudhës së Planit të 15-të Pesëvjeçar (2026-2030), tha zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë, He Yadong, në një konferencë për shtyp, citon noa.al, agjencinë e lajmeve “Xinhua”.
Sipas tij, Kina do të ecë vazhdimisht drejt zhvillimit me cilësi të lartë, do të vazhdojë të zgjerojë hapjen me standarde të larta, do të mbrojë me vendosmëri sistemin tregtar shumëpalësh dhe do të forcojë zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare të barabarta dhe reciprokisht të dobishme me vendet e tjera gjatë kësaj periudhe.
“Në vitin 2025, investimet prodhuese të Republikës së Koresë në Kinë u rritën me 14.1 për qind në baza vjetore, investimet e teknologjisë së lartë të Kanadasë në Kinë u rritën me 11.7 për qind, investimet prodhuese të Finlandës në Kinë u rritën me 21.7 për qind dhe investimet e përgjithshme të Britanisë në Kinë u rritën me 15.9 për qind në baza vjetore”,- tha zëdhënësi.
Vizitat në Kinë këtë vit nga udhëheqësit e Republikës së Koresë, Kanadasë, Finlandës dhe Britanisë kanë thelluar mirëkuptimin dhe besimin e ndërsjellë dhe kanë hapur hapësirë më të gjerë për bashkëpunim ekonomik dhe tregtar, tha ai, duke shtuar se këto angazhime kanë rritur besimin e kompanive shumëkombëshe në investime dhe zgjerimin e operacioneve në Kinë.
