‘Shkuam ta bëjmë në hotel, por zbuluam se na kishin filmuar dhe videoja ishte në transmetim’

Një hetim i BBC Global China Unit ka zbuluar përmasa shqetësuese të fenomenit të kamerave të fshehta në dhomat e hoteleve në Kinë, ku pamje intime të klientëve regjistrohen dhe transmetohen pa dijeninë e tyre në platforma online, kryesisht për qëllime fitimi.
Rasti i publikuar nga BBC tregon historinë e “Eric” (emër i ndryshuar), i cili në vitin 2023 zbuloi rastësisht se ai dhe partnerja e tij ishin filmuar fshehurazi gjatë një qëndrimi në një hotel në Shenzhen, dhe se pamjet ishin shpërndarë për mijëra përdorues në kanale online. Zbulimi kishte ndodhur vetëm disa javë pas qëndrimit të tyre në hotel.
Pamjet ishin realizuar përmes kamerave të vogla të fshehura në dhomat e hotelit, të lidhura drejtpërdrejt me rrjete transmetimi live. Sipas BBC-së, disa faqe dhe aplikacione – të promovuara kryesisht përmes Telegram – pretendojnë se operojnë mbi 180 kamera të fshehta aktive në hotele të ndryshme në të gjithë Kinën.
Fenomen në rritje, pavarësisht ligjit
Edhe pse prodhimi dhe shpërndarja e materialeve pornografike është e ndaluar në Kinë, ky fenomen ekziston prej vitesh dhe, sipas BBC-së, është përhapur edhe më shumë së fundmi, i nxitur nga teknologjia dhe nga rrjetet sociale.
Në prill të vitit të kaluar, autoritetet kineze miratuan rregullore të reja që detyrojnë hotelet të kryejnë kontrolle të rregullta për kamera të fshehta, por hetimi tregon se praktika vazhdon.
BBC identifikoi mijëra video të reja të filmuara në dhoma hotelesh, ndërsa vlerëson se mijëra persona mund të jenë filmuar pa dijeni, bazuar në normat e zakonshme të frekuentimit të hoteleve.
Hetimi zbulon një zinxhir të organizuar, ku instaluesit e kamerave, administratorët e faqeve dhe ndërmjetësit online bashkëpunojnë për të shitur akses në transmetime live dhe arkiva videosh. Vetëm një prej ndërmjetësve, sipas vlerësimeve të BBC-së, mund të ketë fituar dhjetëra mijëra dollarë brenda një viti. Trauma për viktimat dhe kritika ndaj platformave
Viktimat përshkruajnë pasoja të rënda psikologjike, frikë nga ekspozimi publik dhe humbje të ndjenjës së sigurisë. Organizata që ndihmojnë viktimat thonë se heqja e këtyre materialeve nga interneti është jashtëzakonisht e vështirë, veçanërisht në platforma si Telegram.
BBC ka kritikuar kompanitë teknologjike për mungesë reagimi të shpejtë, duke theksuar se platformat mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për mënyrën se si përhapet përmbajtja e paligjshme.
Megjithëse disa llogari u mbyllën pas publikimit të hetimit, transmetimet e fshehta nga dhomat e hoteleve vazhdojnë, duke ngritur shqetësime serioze për privatësinë dhe sigurinë e qytetarëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd