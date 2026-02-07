Sherr i madh në Librazhd, incidente të rënda në ndeshjen e kampionatit shqiptar

Ndeshja e Kategorisë së Dytë, Grupi A, mes Sopotit të Librazhdit dhe Beslidhjes, e zhvilluar në stadiumin e qytetit, u shndërrua nga një përballje e fortë sportive në një incident të rëndë jashtë fushës.
Më shumë se 3 mijë tifozë mbushën shkallët e stadiumit, duke krijuar një atmosferë elektrizuese që përcaktoi ritmin e ndeshjes. Dueli u karakterizua nga një ritëm i lartë dhe shumë kartonë të verdhë, ndërsa Sopoti mbeti me 10 lojtarë që në fillim të pjesës së parë, pas kartonit të kuq të një prej futbollistëve të tij.
Megjithatë, edhe me inferioritet numerik, ndeshja prodhoi dy gola spektakolarë, një për secilën skuadër, duke e bërë takimin një nga më të komentuarit e javës.
Incidentet pas ndeshjes
Në përfundim të takimit, teksa futbollistët e Beslidhjes po i drejtoheshin dhomave të zhveshjes, u regjistruan përplasje me punonjës të Policisë Bashkiake. Sipas informacioneve paraprake, një prej punonjësve është goditur me grusht, në rrethana ende të paqarta.
Situata u tensionua edhe më shumë nga reagimi i tifozëve, por ndërhyrja e forcave të policisë shmangu përshkallëzimin e mëtejshëm. Të paktën tre persona janë shoqëruar në Komisariatin e Policisë së Librazhdit për sqarimin e ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd