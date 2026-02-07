Humb jetën në aksident ish mbretëresha e bukurisë në Angli

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në High Wycombe, Angli, ku 21-vjeçarja Elisha Skinner, e kurorëzuar Miss Faversham 2022, humbi jetën pasi makina e saj u rrokullis dhe e përplasi ndaj murit të ndërtesës së konviktit të Universitetit të Ri Buckinghamshire.
Elisha po shkarkonte sendet e saj nga makina kur ndodhi aksidenti. Familja bëri të ditur se ajo arriti të telefononte 999, ndërsa shërbimet e emergjencës mbërritën brenda pak minutash. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor dhe shoqeve të saj të dhomës, 21-vjeçarja ndërroi jetë në spital më 8 janar.
Funerali i saj të premten të kaluar tërhoqi mbi 200 pjesëmarrës, duke përfshirë miq dhe familjarë. Arkivoli u transportua me kalë dhe karrocë pranë shkollës së saj të vjetër, Abacisë, dhe të pranishmit u ftuan të vishnin kravata rozë, ngjyra e preferuar e Elishës.
Një hetim për vdekjen e saj është hapur në Gjykatën e Mjekëve Ligjorë në Beaconsfield, ku u konfirmua se makina e parkuar e kishte shtyrë atë drejt ndërtesës së konviktit. Hetimi i plotë pritet të mbahet më 23 qershor
