Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Orë dramatike dhe të dhimbshme për një grua, policia e Elbasanit flet për arsyet e ngjarjes
Transmetuar më 07-02-2026, 13:26

Orë dramatike dhe të dhimbshme për një grua, e cila po i nënshtrohet ndërhyrjes së mjekëve të cilët po përpiqen ti shpëtojnë jetën.

Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan tha sot se në spitalin e Librazhdit është dërguar për mjekim shtetasja S. B., 55 vjeçe, banuese në fshatin Letëm, njësia administrative Lunik.

Gruaja, në moshë ende të re, dyshohet se, në kushte të rënduara psikologjike, ka tentuar të vetëvritet me mjet prerës.

Në rrethana të paqarta dhe shkaqeve ende të pazbardhura zyrtarisht, gruaja ka marrë një thikë dhe ka qëlluar veten në trup.

Ajo u dërgua në spital ku aktualisht, në gjendje të rëndë ndodhet në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për dokumentimin e rrethanave të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...