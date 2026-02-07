E trishtë në Vlorë! Ndërron jetë pas një jave i shtruar në spital një fëmijë 4-vjeçar

VLORË – Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Vlorës, ku një fëmijë 4-vjeçar ka ndërruar jetë ditën e premte, pasi ishte paraqitur pa shenja jete në spital.
Sipas informacioneve paraprake, familja e vogëlushit, e cila banon në Palasë, e ka transportuar me urgjencë drejt Orikumit, ndërsa ambulanca e zonës e ka marrë fëmijën pa shenja jete dhe e ka dërguar për ndihmë mjekësore.
Pa shenja dhune
Ekzaminimi paraprak mjeko-ligjor nuk ka konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera në trupin e fëmijës.
Bëhet me dije se 4-vjeçari kishte rreth një javë që shfaqte simptoma shëndetësore, si temperaturë e lartë, të vjella dhe diarre, përpara se gjendja e tij të përkeqësohej fatalisht.
Autoritetet po ndjekin procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë, ndërsa familja ndodhet në gjendje të rënduar emocionale.
