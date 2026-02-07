Dy të plagosur: I dehur dhe pa patentë, i riu vlonjat përfshihet në aksident

I dehur dhe pa patentë, një i ri vlonjat është përfshirë në një aksident që precipitoi në plagosjen e tij dhe një personi tjetër.
Për ngjarjen, specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin Xh. Ç., 32 vjeç, banues në Vlorë.
Policia tha se i riu, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, në aksin rrugor “Sherishtë–Vlorë”, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit.
Për pasojë, automjeti ka dalë nga rruga, ku u dëmtuan drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri Y. Ç.
Që të dy ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Nga verifikimet rezultoi se shtetasi Xh. Ç. ishte i papajisur me leje drejtimi.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme. /noa.al
