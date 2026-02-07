Si të dalloni kamerat e fshehura në hotele dhe apartamente me qira ditore: Këshillat e ekspertëve

Rastet e zbulimit të kamerave të fshehura në akomodimet me qira afatshkurtër po shkaktojnë shqetësim ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se, edhe pse fenomeni është i rrallë, udhëtarët duhet të jenë të vetëdijshëm dhe të marrin masa bazë për të ruajtur privatësinë dhe sigurinë e tyre.
Në vitet e fundit, raste janë regjistruar në Evropë dhe SHBA, ku pronarët e akomodimeve u akuzuan për regjistrim të paligjshëm të qiramarrësve. Në një nga rastet më karakteristike, një mjek në Glasgow u dënua për voajerizëm pasi kishte instaluar kamera të fshehura në freskues ajri dhe detektor tymi. Një incident i ngjashëm ndodhi në Porto Riko, ku një çift zbuloi pajisje regjistrimi në banesën që kishin marrë me qira.
Politikat e platformave të qirasë
Platforma si Airbnb kanë politika “tolerance zero” ndaj kamerave të fshehta. Duke filluar nga prilli i vitit 2024, përdorimi i çdo pajisjeje regjistrimi brenda ambienteve të banimit, edhe nëse është e fikur, është i ndaluar dhe shkelësit largohen nga platforma. Shërbime të tjera, si Vrbo, kanë rregulla të ngjashme.
Këshillat e ekspertëve
Jack Charman, kreu i një firme britanike hetimi privat, sugjeron disa masa që udhëtarët mund të ndërmarrin për të kontrolluar sigurinë:
Informohuni për pajisjet e mundshme: Njihuni me llojet e kamerave të fshehura në treg, si ato të integruara në orë, detektorë tymi ose pajisje të tjera të zakonshme.
Shfrytëzoni dritën e telefonit: Ndriçimi i objektit mund të zbulojë shkëlqimin e lentes së një kamere të fshehur.
Kontrolloni vendet e dyshimta: Përballë banjove, dhomave të gjumit ose dhomave të ndenjes, kontrolloni televizorët, raftet, dekorimet dhe objekte të vendosura në mënyrë të pazakontë.
Monitoroni rrjetin Wi-Fi dhe Bluetooth: Shikoni pajisjet e panjohura që mund të lidhen me kamera të fshehura.
Kujdes me detektorët RF të lirë: Shumica janë jo të besueshëm për shkak të pranisë së frekuencave të ndryshme në ambient.
Çfarë të bëni nëse gjeni një pajisje të dyshimtë
Ekspertët rekomandojnë të regjistrohet menjëherë me foto ose video pa e zhvendosur pajisjen. Më pas, duhet të njoftohen autoritetet policore dhe platforma përmes së cilës është bërë rezervimi. Në rast nevoje mund të kërkohet edhe ndihma e një firme private të specializuar në zbulimin e kamerave.
Edhe pse incidentet janë jashtëzakonisht të kufizuara në raport me numrin e përgjithshëm të rezervimeve, vigjilenca dhe informacioni bazë mund të ofrojnë një ndjenjë më të madhe sigurie për udhëtarët.
