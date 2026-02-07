Tragjedi në një familje vlonjate, shuhet papritur fëmija 4-vjeçar

Tragjedi në një familje në Vlorë pasi në rrethana të papritura një fëmijë 4 vjeçar ka humbur jetën.
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë tha sot se specialistët e saj referuan materialet në Prokurori, pasi më datë 06.02.2026, në Spitalin Rajonal Vlorë, është çuar pa shenja jete një fëmijë 4-vjeçar.
Nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Mbetet mister përse djali 4 vjeç ka humbur jetën.
Vijojnë ekzaminimet e mëtejshme mjeko-ligjore për përcaktimin e shkakut të vdekjes së të voglit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme. /noa.al
