Nëna e Mbappes me pagë marramendëse, më e lartë se sa e disa lojtarëve të Realit

Nëna e Kylian Mbappé, Fayza Lamari, thuhet se fiton shuma marramendëse duke menaxhuar interesat e djalit të saj.
SPANJE – Fayza Lamari, nëna e Kylian Mbappé, është bërë një figurë kyçe në futboll, jo vetëm si prind, por edhe si menaxhere e karrierës së djalit të saj.
Sipas A Bola, ajo fiton gati 4.5 milionë euro në vit, një shifër që tejkalon pagat e disa lojtarëve të Real Madridit, përfshirë Arda Güler, Brahim Diaz dhe Endrick.
Kjo pagë marramendëse nuk vjen pa çmim. Fayza Lamari orkestron çdo aspekt të jetës profesionale dhe financiare të Kylian Mbappé, nga negocimi i kontratave të tij dhe menaxhimi i strategjisë së imazhit të tij deri te mbikëqyrja e investimeve të tij.
Ajo vepron pothuajse si drejtoresha ekzekutive e një kompanie të përqendruar rreth lojtarit francez.
Negociata të vështira me të birin
Diskutimet mbi shumën e saktë ishin të nxehta, siç zbuloi ajo për Envoyé Spécial: fillimisht, ajo thuhet se kërkoi 50% të të ardhurave të Mbappé-së, një kërkesë që lojtari e konsideroi të tepërt.
Në fund, u arrit një kompromis prej 30%, duke i garantuar asaj një të ardhur të rehatshme vjetore, një pjesë e të cilave dhurohet në fondacionin e Kylian për të mbështetur fëmijët në nevojë.
Përtej menaxhimit të drejtpërdrejtë të të birit, Fayza Lamari është gjithashtu e përfshirë në Stade Malherbe Caen, një klub në pronësi të Mbappé prej disa muajsh tashmë.
