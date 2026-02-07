Arbana Osmani rikthehet në ekran në krye të “Ferma VIP”: çfarë dihet për kastin dhe risitë e formatit

Rikthimi i Arbana Osmanit në ekran tashmë është i konfirmuar. Moderatorja e njohur do të jetë në krye të spektaklit “Ferma VIP”, duke shënuar kështu rikthimin e saj në formatet reality show, pas një periudhe mungese nga moderimi i tyre.
Burime pranë produksionit bëjnë të ditur se Arbana ka zgjedhur të jetë e rezervuar në deklarata publike për këtë projekt, megjithatë detaje të reja kanë nisur të qarkullojnë lidhur me sezonin e ardhshëm të spektaklit.
Koncept i ri dhe nisje në mars
Sezoni i ri i “Ferma VIP” pritet të startojë në muajin mars dhe do të vijë me një koncept tërësisht të rinovuar televiziv. Një nga kushtet kryesore të vendosura nga Arbana Osmani ka qenë liria e plotë në përzgjedhjen e kastit, çka pritet të ndikojë ndjeshëm në nivelin e personazheve pjesëmarrës.
Sipas burimeve, këtë vit në fermë do të jenë VIP-a më të njohur se në sezonet e kaluara, duke synuar rritjen e interesit dhe audiencës.
Emra të njohur dhe regji e re
Ndër emrat e përfolur për pjesëmarrje janë edhe disa ish-banorë të “Big Brother”, të cilët kanë qenë më herët të ftuar në emisionin e Arbanës, “Mirëmbrëma Yje”.
Risi nuk do të jetë vetëm moderimi, por edhe regjia, e cila këtë sezon do të jetë tërësisht e re dhe do të drejtohet nga Eduart Grishaj.
Kushtet e rikthimit dhe oferta financiare
Rikthimi i Arbanës në ekran ka ardhur pas një ofertë të konsiderueshme financiare, të cilën ajo ka vendosur ta pranojë. Burime bëjnë me dije se moderatorja ka vendosur disa kushte të qarta për produksionin, si në aspektin e pagesës, ashtu edhe në përzgjedhjen e personazheve.
Ndërkohë, lidhur me largimin e saj nga televizioni ku ka punuar për vite me radhë, Arbana ka dhënë vetë shpjegimin, duke theksuar se vendimi i saj nuk ka qenë i lehtë, por i domosdoshëm për mirëqenien personale.
“Isha në pozicionin më të lakmuar që një prezantues televiziv mund të ketë, por po humbisja diçka më të rëndësishme se suksesi, ambicia dhe paratë: po humbisja veten time”, – është shprehur ajo.
Rikthimi i saj në “Ferma VIP” pritet të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme televizive të këtij sezoni.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd