Zbulohet çifti i dasmës në Big Brother VIP Kosova: Elijona dhe Klodi drejt altarit simbolik

Një nga momentet më të dashura dhe më argëtuese të Big Brother VIP Kosova pritet të rikthehet edhe në këtë edicion: dasma tradicionale brenda shtëpisë, një ritual që tashmë është kthyer në element ikonik të formatit.
Ceremonia simbolike, e njohur për atmosferën festive, surprizat dhe ngarkesën emocionale, pritet të sjellë momente të veçanta si për banorët, ashtu edhe për publikun që e ndjek spektaklin.
Për këtë sezon, produksioni ka përzgjedhur Elijonën dhe Klodin si çiftin e dasmës. Që nga hyrja e tyre në shtëpi, dyshja ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes falë komunikimit të hapur, situatave interesante dhe raportit dinamik që kanë ndërtuar mes tyre dhe me banorët e tjerë.
Mbetet për t’u parë se si do të zhvillohet ceremonia dhe nëse kjo “martesë” simbolike do të ndikojë në marrëdhënien e tyre brenda lojës.
