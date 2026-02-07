Alba Pollozhani reagon pas daljes nga BBVK

Pas daljes nga Big Brother VIP Kosova, Alba ka reaguar përmes rrjeteve sociale, duke shpërndarë një postim mbështetës nga Yll Dreshaj, ish-banor i “Ferma VIP”.
Në postimin e publikuar, Ylli e përgëzon Albën për vendimin e saj, duke theksuar maturinë dhe forcën që ajo tregoi gjatë rrugëtimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë.
Ai shkruan se Alba u përball me manipulime.
“Ky ishte vendimi më i duhur i jetës tënde”, thuhet ndër të tjera në mesazh, duke shtuar se Alba ishte “kryevepra dhe kryefjala e këtij Big Brother”.
