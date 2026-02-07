Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Horoskopi Branko për sot, e shtunë 7 shkurt 2026
Transmetuar më 07-02-2026, 07:12

Çfarë sugjerojnë yjet në horoskopin e Brankos për sot, e shtunë 7 shkurt 2026? Astrologu i njohur ka konsultuar yjet dhe, si zakonisht, shenjat e zodiakut janë publikuar nga radio RDS. Ja çfarë rezervon kjo ditë për çdo shenjë, në dashuri, punë dhe energji personale.

Dashi

Sot ndihesh më energjik dhe më i kthjellët. Forca fizike dhe dëshira për të vepruar janë në rritje, por krahas kësaj ke edhe më shumë reflektim se zakonisht. Në punë ka një çështje që duhet trajtuar me qetësi, pa reagime të nxituara. Në dashuri rikthehet pasioni dhe dëshira për të sqaruar ndjenja ose keqkuptime të mbetura pezull.

Demi

Qielli është i qëndrueshëm dhe të shtyn drejt veprimeve praktike dhe konkrete. Në punë nuk priten ndryshime të mëdha, por shfaqen sinjale pozitive që vlejnë të shfrytëzohen. Në dashuri kërkon siguri, stabilitet dhe gjeste të sinqerta, më shumë sesa premtime apo fjalë të mëdha.

Binjakët

Ditë dinamike dhe e gjallë. Mendja është e shpejtë dhe komunikimi favorizohet. Janë të favorshme kontaktet, lëvizjet dhe idetë e reja. Në dashuri je i hapur dhe kureshtar, por bëj kujdes të mos shpërndash energjitë në shumë drejtime njëkohësisht.

Gaforrja

Hëna e bën këtë ditë emocionale, por edhe konstruktive. Në punë ke nevojë të besosh më shumë në aftësitë e tua dhe të mos dyshosh për çdo hap. Në dashuri je i ndjeshëm dhe mbrojtës, por mos u mbyll në vetvete nëse diçka nuk shkon sipas pritshmërive.

Luani

Energjia është në rritje dhe dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes është e fortë. Në punë mund të marrësh një konfirmim të vogël, por të rëndësishëm për përpjekjet e tua. Në dashuri klima është e ngrohtë, por duhet të ulësh krenarinë dhe të dëgjosh më shumë partnerin.

Virgjëresha

Ditë praktike dhe produktive, ideale për të sistemuar çështje dhe për të bërë plane afatshkurtra. Në punë je i saktë dhe i përpiktë, ndonjëherë edhe tepër kërkues. Në dashuri ke nevojë për siguri emocionale, por përpiqu ta shprehësh këtë me qetësi dhe mirëkuptim.

Peshorja

Yjet kërkojnë ekuilibër dhe diplomaci. Në punë disa biseda duhet të menaxhohen me kujdes dhe takt. Në dashuri është momenti i duhur për të sqaruar një situatë që ka mbetur pezull dhe për të rikthyer harmoninë.

Akrepi

Ditë intensive, por me shumë qartësi mendore. Qielli është i favorshëm për vendime të rëndësishme dhe zgjedhje strategjike. Në dashuri je magnetik dhe tërheqës, por jo shumë i prirur për kompromis; dialogu është çelësi për të shmangur tensionet.

Shigjetari

Ke dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe risi. Në punë favorizohen iniciativat personale dhe idetë e reja. Në dashuri ndjen nevojën për më shumë liri, por pa u larguar nga përgjegjësitë që ke marrë përsipër.

Bricjapi

Përgjegjësitë janë në qendër të ditës, por sjellin rezultate konkrete. Në punë tregohesh i qëndrueshëm, i besueshëm dhe i vendosur. Në dashuri mund të dukesh pak i ftohtë ose i distancuar; një fjalë më shumë ose një gjest i vogël mund të bëjë diferencën.

Ujori

Ditë kreative dhe e pasur me intuita. Në punë ke ide origjinale, por jo të gjithë janë gati t’i ndjekin menjëherë. Në dashuri kërkon lidhje mendore, mirëkuptim dhe hapësirë personale për të qenë vetvetja.

Peshqit

Qielli është i ndjeshëm dhe frymëzues. Është një ditë shumë e mirë për dashurinë dhe për gjithçka që lidhet me ndjenjat. Në punë ndiq intuitën, por pa humbur kontaktin me realitetin dhe detajet praktike.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

