Manipulim votash në Gjakovë: Gjykata cakton masë sigurie për 22 të dyshuar për falsifikim rezultatesh

GJAKOVË – Gjykata Themelore në Gjakovë ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 22 personave të dyshuar për falsifikim të rezultateve të votimit, duke vendosur ndaj tyre masën e paraqitjes së detyrueshme në stacion policor.
Vendimi u mor pas tri seancave dëgjimore, të mbajtura mbrëmjen e kaluar, ku gjyqtari i procedurës paraprake, Drilon Haraçia, vlerësoi se nuk janë përmbushur kushtet ligjore për shqiptimin e masës së paraburgimit.
Dyshimet e Prokurorisë
Sipas Prokurorisë Themelore në Gjakovë, të dyshuarit, në cilësinë e kryesuesve të komisioneve për numërimin e votave, të autorizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), dyshohet se kanë ndërhyrë në mënyrë të kundërligjshme në procesin e numërimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit në Gjakovë.
Prokuroria pretendon se këto veprime kanë çuar në falsifikimin e rezultateve zgjedhore, duke cenuar integritetin e procesit zgjedhor dhe vullnetin e votuesve.
Masat e vendosura dhe e drejta e ankimit
Gjykata ka caktuar ndaj 22 të dyshuarve masën e paraqitjes së detyrueshme në stacion policor për një periudhë njëmujore, nga 6 shkurti deri më 5 mars 2026.
Palët kanë të drejtë ankese ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës, brenda afatit ligjor.
