Horoskopi Paolo Fox për sot, e shtunë 7 shkurt 2026

Ja çfarë sugjerojnë yjet për ditën e sotme sipas astrologut Paolo Fox. Ndikimi i yjeve për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për çdo shenjë.
Dashi
Kjo fundjavë nis nën ndikimin e tensioneve të ditëve të fundit dhe të problemeve që janë zvarritur që nga janari. Disa prej jush janë ende të përfshirë në debate apo situata që nuk janë zgjidhur plotësisht. Megjithatë, mbrëmja e sotme dhe dita e nesërme sjellin përmirësim të ndjeshëm në aspektin emocional. Këshillohet të largoheni nga polemikat dhe të kaloni kohë me persona që ju japin qetësi. Fundjava favorizon qartë jetën sentimentale.
Reflektim:
Ngarkesa emocionale është ende e pranishme, por po shkon drejt lehtësimit. Lënia pas e debateve të kota dhe fokusimi te marrëdhëniet pozitive do t’ju ndihmojë të riktheni ekuilibrin.
Demi
Mos u rikthe te situata apo persona nga e kaluara që të kanë zhgënjyer. Venusi është ende në pozicion të pafavorshëm dhe kjo mund të sjellë ftohje ose keqkuptime në marrëdhënie. Edhe nëse je në një lidhje, mund të keni përjetuar distanca emocionale që kërkojnë kujdes. Dita e diel ka energji provokuese, ndaj shmang reagimet impulsive dhe fjalët e panevojshme. Pas datës 10 shkurt situata përmirësohet ndjeshëm.
Reflektim:
Vetëkontrolli është thelbësor. Një reagim i gabuar mund të komplikojë situata që po shërohen ngadalë. Ruaj qetësinë dhe mbro atë që ka vlerë për ty.
Binjakët
Venusi sjell emocione të forta dhe dëshirë për afërsi. Kjo fundjavë është e përshtatshme për të forcuar një lidhje ose për t’u afruar më shumë me dikë që të intereson. Kujdes nga shpërqendrimi, veçanërisht nëse ke lënë pas dore një person të rëndësishëm. Nga java e ardhshme mund të lindin disa tensione në marrëdhënie me Virgjëreshën, Shigjetarin ose Peshqit, por jo për shkak të gabimeve të tua.
Reflektim:
Ndjeshmëria është më e lartë se zakonisht. Jep më shumë vëmendje komunikimit dhe mos e marrë praninë e dikujt si të mirëqenë.
Gaforrja
Hëna bëhet më aktive gjatë pasdites dhe e diela pritet të jetë edhe më pozitive. Kjo fundjavë sjell ndjenja të forta dhe mundësi për përjetime sentimentale të rëndësishme. Ke nevojë të ndihesh i dashur dhe i përfshirë emocionalisht. Organizimi i një mbrëmjeje të këndshme ose një momenti të veçantë do të të bëjë shumë mirë.
Reflektim:
Nevoja për siguri emocionale është e fortë. Kjo fundjavë të ndihmon të ndihesh më i vlerësuar dhe më i lidhur me të tjerët.
Luani
Kjo është një fundjavë që kërkon kujdes. Disa prej jush po rishikojnë zgjedhje të fundit, si pranimi i një projekti apo një përgjegjësie që nuk ka dhënë rezultatet e pritura. Ky është vetëm një moment i përkohshëm dhe jo tregues i gjithë vitit 2026. Nga data 10 shkurt nis një periudhë rikuperimi të fortë. Deri atëherë, shmang vendimet e nxituara.
Reflektim:
Dyshimet janë kalimtare. Mos e gjyko veten ashpër dhe mos e dramatizo situatën. Qëndrueshmëria emocionale është çelësi për ta kaluar këtë fazë.
Virgjëresha
Fjalët dhe vendimet që merr këtë fundjavë kanë peshë të madhe. Mund të rikthehet një ndjenjë e fortë për një person që e ke pasur në mendje prej kohësh. Për ty, dashuria nis gjithmonë nga lidhja mendore dhe vetëm më pas kalon në afërsinë fizike. Kjo fundjavë mund të shënojë një hap të rëndësishëm përpara në jetën sentimentale, veçanërisht dita e diel.
Reflektim:
Qartësia e brendshme po rritet. Nëse lejon veten të kapërcejë rezervat e zakonshme, mund të përjetosh një zhvillim të rëndësishëm emocional.
Peshorja
Peshore, është e rëndësishme të kesh ide të qarta dhe ambicioze, sepse javët dhe muajt në vijim ofrojnë mundësi reale që nuk duhen humbur. Dy muajt e ardhshëm janë vendimtarë. Për ata që kanë çështje ligjore, zgjidhjet priten më vonë, rreth muajve qershor–korrik. Ndërkohë, kjo fundjavë favorizon marrëdhëniet personale dhe të vendos sërish në qendër të vëmendjes. Ekziston mundësia e një njohjeje të re ose e forcimit të një lidhjeje ekzistuese. Në punë ka kënaqësi të vogla, veçanërisht për ata që kanë ndryshuar vend pune nga mesi i vitit 2025 dhe tani e ndjejnë se kanë bërë zgjedhjen e duhur.
Reflektim:
Periudha aktuale sjell konfirmime konkrete, si emocionale ashtu edhe profesionale. Edhe pse disa çështje kërkojnë kohë, tani mund të shijosh rezultatet e para dhe të ndihesh më i sigurt në zgjedhjet e tua.
Akrepi
E diela do të jetë dita më e rëndësishme e kësaj fundjave. Tensioni i fortë i ditëve të para të muajit nis të zbutet. Shumë përgjegjësi dhe ngarkesë mendore kanë sjellë lodhje, sidomos për ata që kanë punuar intensivisht ose kanë fjetur pak nga shqetësimet. Përmirësimi i situatës astrologjike ndihmon në rikuperimin e qetësisë, veçanërisht për ata që janë ndier të mbingarkuar.
Reflektim:
Presioni po ulet dhe po krijohet hapësirë për pushim dhe qartësi mendore. Ngadalësimi nuk është dobësi, por mënyra më e mirë për të rifituar kontrollin dhe ekuilibrin.
Shigjetari
Kjo fundjavë favorizon ndjenjat e ndërsjella. Megjithatë, pikërisht sepse kërkon qetësi emocionale, nëse dikush të ka zhgënjyer, do ta thuash hapur. Nga java e ardhshme nis një fazë e fortë ndryshimesh: lidhjet e vërteta forcohen, ndërsa ato që nuk funksionojnë mbyllen. Saturni fillon një ndikim të rëndësishëm, duke kërkuar të heqësh dorë nga situatat që të kanë humbur kohë. Nga 14 shkurti nis një periudhë ndërtimi për të ardhmen.
Reflektim:
Sinqeriteti bëhet thelbësor. Vendimet që merr tani kanë ndikim afatgjatë dhe ndihmojnë në krijimin e një stabiliteti emocional të qëndrueshëm.
Bricjapi
Tensioni i ditëve të fundit po largohet dhe edhe në dashuri rikthehet qetësia. E diela pritet të jetë më e qetë dhe më harmonike. Kjo është një periudhë e mirë për miqësitë e vërteta, edhe pse rrethi yt është i vogël. Organizimi i një takimi me persona të dashur do të të bëjë mirë. Po hyn në një fazë rezultatesh konkrete, si pasojë e përpjekjeve dhe sakrificave të mëparshme.
Reflektim:
Qetësia emocionale rikthehet gradualisht. Marrëdhëniet e sinqerta marrin më shumë vlerë dhe ndihmojnë në marrjen e vendimeve të rëndësishme, edhe në planin profesional.
Ujori
Një kalim kaq i fortë planetësh në shenjën tënde nuk është parë prej kohësh. Mendimet dhe emocionet janë të forta dhe nuk mund t’i mbash brenda. Ky është një moment çlirimi dhe rilindjeje personale. Dita e shtunë është më produktive se e diela, ndaj përqendro sot bisedat dhe veprimet më të rëndësishme.
Reflektim:
Nevoja për të shprehur veten është e fortë. Ky moment sjell ndryshime të mëdha, personale ose profesionale. Veprimet dhe fjalët e sotme kanë peshë të madhe dhe ndikim në muajt në vijim.
Peshqit
Po shkon drejt një të diele pozitive dhe emocionale. Nëse kohët e fundit ka pasur keqkuptime apo thashetheme, tani e kupton se gjithçka ishte kalimtare. Me Jupiterin në pozicion të favorshëm dhe së shpejti edhe Diellin e Venusin aktivë, ndihesh më i mbrojtur dhe i vlerësuar. Marrëdhëniet përmirësohen dhe tensionet largohen. Kjo është një periudhë në favorin tënd.
Reflektim:
Pasiguritë humbasin forcë dhe rikthehet qetësia. Vlerësimi nga të tjerët rrit vetëbesimin. Fundi i shkurtit dhe muaji mars sjellin dukshmëri dhe sukses, veçanërisht për ata që punojnë me publikun.
