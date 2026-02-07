Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
PSG ka tetë ditë kohë për të shlyer paratë që i detyrohet francezit
Transmetuar më 07-02-2026, 10:07

FRANCE – Mosmarrëveshja ligjore midis Paris Saint-Germain dhe Kylian Mbappé nuk ka mbaruar ende.

Në dhjetor 2025, gjykata e punës në Paris vendosi që klubi duhet t’i paguajë sulmuesit aktual të Real Madridit një total prej 60.9 milionë eurosh, duke përfshirë 55 milionë euro në paga dhe bonuse të papaguara dhe 5.9 milionë euro në interesa dhe pagesa të akumuluara për pushime.

Deri më sot, PSG ka paguar vetëm këstin e parë, më të madhin me vlerë 55 milionë euro. Sipas L’Équipe, Mbappé ka dërguar një përmbarues direkt në selinë e klubit për të kërkuar pagesën e këstit të dytë, ende të papaguar.

Klubi francez tani ka tetë ditë për të përfunduar pagesën. Nëse ka një vonesë të mëtejshme, shpjegojnë burimet e cituara, avokatët e lojtarit do të kenë mundësinë të tërheqin shumën direkt nga llogaritë e PSG-së.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...