PSG ka tetë ditë kohë për të shlyer paratë që i detyrohet francezit

FRANCE – Mosmarrëveshja ligjore midis Paris Saint-Germain dhe Kylian Mbappé nuk ka mbaruar ende.
Në dhjetor 2025, gjykata e punës në Paris vendosi që klubi duhet t’i paguajë sulmuesit aktual të Real Madridit një total prej 60.9 milionë eurosh, duke përfshirë 55 milionë euro në paga dhe bonuse të papaguara dhe 5.9 milionë euro në interesa dhe pagesa të akumuluara për pushime.
Deri më sot, PSG ka paguar vetëm këstin e parë, më të madhin me vlerë 55 milionë euro. Sipas L’Équipe, Mbappé ka dërguar një përmbarues direkt në selinë e klubit për të kërkuar pagesën e këstit të dytë, ende të papaguar.
Klubi francez tani ka tetë ditë për të përfunduar pagesën. Nëse ka një vonesë të mëtejshme, shpjegojnë burimet e cituara, avokatët e lojtarit do të kenë mundësinë të tërheqin shumën direkt nga llogaritë e PSG-së.
