Autobusi bie në përrua, 14 persona humbin jetën! Aksident tragjik në Bolivi

BOLIVI – Një aksident i rëndë rrugor ka shkaktuar humbjen e jetës së të paktën 14 personave në Bolivi, pasi një autobus doli nga një rrugë rurale dhe përfundoi në një përrua rreth 150 metra të thellë.
Ngjarja e rëndë ndodhi pranë komunitetit Mocomoko, në pjesën perëndimore të vendit, ndërsa autobusi ishte në udhëtim drejt kryeqytetit La Paz, raportojnë mediat e huaja.
Sipas autoriteteve, numri fillestar i viktimave ishte raportuar të paktën shtatë, por bilanci u rrit disa orë më vonë, pasi ekipet e shpëtimit dhe banorët lokalë arritën të nxirrnin trupat nga vendngjarja. Një zëdhënës i policisë bëri të ditur se banorët e zonës ndërhynë të parët për të ndihmuar, përpara mbërritjes së shërbimeve emergjente.
Të plagosurit dhe viktimat u transportuan drejt spitaleve në La Paz dhe në qytetin fqinj El Alto.
Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta dhe po hetohen nga autoritetet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të Bolivisë, rreth 1.400 persona humbasin jetën çdo vit në aksidente rrugore në vend, kryesisht për shkak të pakujdesisë së drejtuesve të mjeteve dhe problemeve mekanike.
https://twitter.com/i/status/2019754799550415211
