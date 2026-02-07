Komisioni Evropian ngre alarmin: TikTok nxit varësi, veçanërisht te fëmijët

BRUKSEL – Komisioni Evropian i ka kërkuar platformës kineze TikTok të ndryshojë mënyrën e funksionimit të shërbimit, duke theksuar se disa veçori të aplikacionit nxisin varësinë dhe mund të ndikojnë negativisht në shëndetin fizik dhe mendor të përdoruesve, veçanërisht të fëmijëve dhe të rinjve.
Sipas rezultateve paraprake të hetimit, TikTok nuk merr mjaftueshëm parasysh ndikimin që funksione si “scroll-i i pafund”, aktivizimi automatik i videove dhe sistemi shumë i personalizuar i rekomandimeve kanë mbi sjelljen e përdoruesve.
Komisioni sugjeron si masa të mundshme heqjen e funksionit të scroll-it të pafund, vendosjen e pushimeve të detyrueshme gjatë përdorimit të aplikacionit dhe rregullimin e algoritmeve të rekomandimit, për të kufizuar ekspozimin e tepruar ndaj përmbajtjes.
Kritika: Nxitje e përdorimit kompulsiv te fëmijët
Komisioni Evropian akuzon TikTok-un se injoron sinjale të rëndësishme që tregojnë përdorim të tepruar të aplikacionit, si orët e natës që fëmijët kalojnë në platformë. Sipas Brukselit, dizajni i shërbimit i shtyn përdoruesit drejt një përdorimi imponues dhe kompulsiv.
“Kompania duhet të ndryshojë rrënjësisht mënyrën e funksionimit në Evropë për të mbrojtur minorenët dhe shëndetin e tyre,” deklaroi komisarja evropiane për Digjitalizimin, Henna Virkkunen.
Komisioni përmend gjithashtu “shpërblimin e vazhdueshëm” me përmbajtje të reja, që mban përdoruesit të angazhuar pa ndërprerje, duke e çuar trurin në një gjendje “autopiloti”. Studime të ndryshme shkencore tregojnë se kjo praktikë rrit sjelljet kompulsive dhe dobëson vetëkontrollin, sidomos te të rinjtë.
Hetimi nën Digital Services Act
Hetimi ndaj TikTok nisi në shkurt 2024 dhe ishte i pari i ndërmarrë kundër platformës në kuadër të ligjit të BE-së për Shërbimet Digjitale (Digital Services Act – DSA). Fokus kryesor i hetimeve është vlerësimi nëse kompania ka marrë masa të mjaftueshme për të mbrojtur përdoruesit e rinj nga efektet e dëmshme të platformës.
DSA synon të garantojë transparencë më të madhe nga platformat digjitale dhe të luftojë përmbajtjet e paligjshme online. Ky ligj ka hasur kundërshtime të forta nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump dhe nga disa gjigantë të teknologjisë në SHBA.
TikTok mohon akuzat
TikTok i ka hedhur poshtë akuzat e Komisionit Evropian, duke i cilësuar ato si të pabaza, dhe ka deklaruar se do të mbrohet me të gjitha mjetet ligjore. Nëse qëndrimi i Komisionit konfirmohet, kompania rrezikon gjoba deri në 6% të xhiros së saj vjetore globale.
/DW
