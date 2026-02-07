ISIS merr përgjegjësinë për vrasjen e 31 civilëve në xhami kur po faleshin në Islamabad

Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm me bombë në një xhami në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, që vrau të paktën 31 persona dhe plagosi 169 të tjerë, raportoi të premten Site Intelligence Group.
"Pasi arriti në portën e brendshme të tempullit, personi që kërkonte të binte martir shpërtheu bombën e vendosur në jelekun e tij në mes të kongregacionit shiit, duke shkaktuar një numër të madh vdekjesh dhe plagosjesh", deklaroi ISIS.
Në të kaluarën, sulme të ngjashme i janë atribuar Tehreek-e-Taliban Pakistan (Talebanëve Pakistanezë ose TTP) dhe Shtetit Islamik në Provincën e Khorasanit (ISKP).
Zona ku ndodhi shpërthimi është mbyllur plotësisht që ekipet e mjekësisë ligjore të mbledhin prova.
Shefi i policisë së Islamabadit, Syed Ali Nasir Rizvi, ka vendosur forcat e tij në gatishmëri të plotë: forcat e sigurisë kanë rrethuar zonën, teksa një pjesë e personelit është vendosur në pikat hyrëse në qytet.
Policia e Islamabadit tha gjithashtu se ka vendosur personel shtesë për të mbrojtur vendet e shenjta në zonën e Rawalpindi-t.
Ministri i Çështjeve Parlamentare, Tariq Fazal Chaudhry, përdori formulat që qeveria pakistaneze përdor gjithmonë në rast sulmesh: "Ata janë armiqtë e Islamit, armiqtë e Pakistanit. Ne do t’i japim fund terrorizmit në vendin tonë, do ta vazhdojmë këtë luftë derisa secili prej këtyre njerëzve të sillet para drejtësisë. Ne duam paqe në rajon, por fqinjët tanë, veçanërisht India, kanë qenë shumë aktivë në aktivitetet terroriste në Pakistan. Ata janë të përfshirë në sulmet e fundit në Balochistan, në FATA dhe tani në Islamabad."
Ky sulm vjen pas një sërë sulmesh të kohëve të fundit në Pakistan, përfshirë një sërë bastisjesh të koordinuara në Balochistan kundër forcave të sigurisë dhe civilëve. Zyra e Marrëdhënieve me Publikun Ndër-Shërbim (ISPR) raportoi dje se forcat e sigurisë përfunduan me sukses një operacion sigurie në Balochistan, duke vrarë 216 luftëtarë.
Në nëntor, një sulm në një kompleks gjykate në Islamabad vrau të paktën 12 persona dhe plagosi 36 të tjerë.
Kryeministri Shehbaz Sharif, pas një takimi me Ministrin e Brendshëm, urdhëroi një hetim të menjëhershëm dhe të plotë për të nxjerrë para drejtësisë ata që janë përgjegjës.
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Jashtëm, Ishaq Dar, tha se shënjestrimi i vendeve të shenjta dhe civilëve ishte "një krim i urryer kundër njerëzimit" dhe "një shkelje e hapur e parimeve islame"./Corriere della Sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
