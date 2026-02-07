Lojërat Olipike Dimërore/ Fishkëllima për Izraelin dhe Vance në ceremoninë e hapjes. Duartrokitje në këmbë për Ukrainën!

ITALI – Stadiumi San Siro nuk e përshëndeti delegacionin e atletëve nga Izraeli dhe, pjesërisht atë nga Shtetet e Bashkuara, të premten, më 6 shkurt, gjatë ceremonisë së hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore Milan-Cortina 2026.
Duartrokitjet për delegacionin ukrainas, të përbërë nga 46 atletë, u mbështetën me ovacione në këmbë nga i gjithë stadiumi. Një brohoritje e madhe për atletët ukrainas, me mbajtësen e flamurit, patinatoren e shpejtësisë Yelyzaveta Sydorko, duke vendosur dorën mbi zemër.
Fishkëllima u dëgjuan nga tribunat në San Siro, veçanërisht kur ekranet gjigante të stadiumit treguan zv.presidentin e SHBA-së JD Vance, ndërsa delegacioni i atletëve amerikanë marshonte, duke marrë në vend të kësaj duartrokitje.
Pati edhe fishkëllima për Izraelin, i cili u shfaq në San Siro me dy bartës të flamurit: Mariia Seniuk, e cila do të garojë në patinazh artistik, dhe Jared Firestone, i cili do të luajë në skeleton.
Për stadiumin, shtëpia e AC Milanit dhe Interit, ishin shitur të gjitha biletat për ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike, me 61.000 njerëz që nuk donin ta humbisnin shfaqjen madhështore të inaugurimit.
