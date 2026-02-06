Profesionet që inteligjenca artificiale nuk mund t’i zëvendësojë, sipas ekspertëve

Inteligjenca artificiale po ndryshon me shpejtësi tregun e punës, duke shkaktuar frikë për zhdukjen e disa profesioneve tradicionale. Megjithatë, ekspertët theksojnë se disa role mbeten të pazëvendësueshme, për shkak të aftësive njerëzore të veçanta, si empatia, gjykimi dhe ndërveprimi social.
James Reed, drejtor ekzekutiv i kompanisë ndërkombëtare të rekrutimit Reed, identifikon disa prej këtyre profesioneve:
Kujdesi shëndetësor dhe social: Asistentët që punojnë me të moshuar, persona me aftësi të kufizuara apo individë të cenueshëm ofrojnë mbështetje emocionale që AI nuk mund ta riprodhojë.
Mësuesit: Ndërveprimi personal, inkurajimi dhe udhëzimi i nxënësve janë elemente të pazëvendësueshme.
Konsulentët e rekrutimit: Përputhja e kandidatëve me vendet e punës kërkon intuitë dhe kuptim të thellë njerëzor.
Siguria kibernetike: Strategjia dhe reagimi në kohë reale ndaj kërcënimeve të paparashikueshme mbeten rol i njerëzve.
Paramedikët: Intervenimi fizik dhe dhembshuria në situata emergjente nuk mund të automatizohen.
Zanatet dhe profesionet praktike: Elektricistët, hidraulikët dhe zdrukthëtarët zgjidhin probleme të paparashikueshme në terren.
Topografët dhe agjentët e pasurive të patundshme: Vendimet që lidhen me ligjin dhe pasuritë kërkojnë gjykim profesional dhe përgjegjësi njerëzore.
Punonjësit e hotelerisë: Mikpritja dhe eksperienca personale nuk mund të zëvendësohen nga makina.
Sipërmarrësit: Kreativiteti, guximi dhe aftësia për të mësuar nga dështimet mbeten ekskluzivisht njerëzore.
Kujdestaret e fëmijëve dhe punonjëset e çerdheve: Lojërat spontane, ngrohtësia dhe zhvillimi i fëmijëve kërkojnë ndërveprim të drejtpërdrejtë.
Edhe pse AI po ndryshon mënyrën se si punojmë, këto profesione mbeten të domosdoshme për shkak të elementit njerëzor që teknologjia nuk mund të zëvendësojë.
