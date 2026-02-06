Në mëngjes apo në mbrëmje? Ja kur rekomandohet të bëhet dushi

Nëse zgjedhja e orës së ditës për të bërë dush ju duket thjesht një çështje preference personale, mjekët sugjerojnë se kjo rutinë ka ndikim edhe në shëndetin e përgjithshëm dhe cilësinë e gjumit.
Sipas specialistëve, dushi i mbrëmjes, veçanërisht me ujë të ngrohtë, është më i rekomandueshëm. Ai ndihmon në çlirimin e melatoninës, hormoni që rregullon ciklin e gjumit. Po ashtu, ulja graduale e temperaturës së trupit pas daljes nga dushi dhe tharja me peshqir ndihmojnë organizmin të relaksohet dhe të përgatitet për gjumë.
Një tjetër përfitim i rëndësishëm i dushit në mbrëmje është pastrimi i trupit nga ndotjet, pluhuri dhe papastërtitë që grumbullohen gjatë ditës, duke garantuar higjienë më të mirë gjatë pushimit të natës.
Për personat me lëkurë të thatë ose të ndjeshme, dushi para gjumit është veçanërisht i dobishëm, pasi ndihmon në ruajtjen e hidratimit të lëkurës dhe shmang tharjen e saj gjatë natës.
Nga ana tjetër, dushi i mëngjesit ka avantazhet e veta. Ai ndihmon në largimin e baktereve dhe sekrecioneve që grumbullohen gjatë natës, duke ju ndihmuar ta nisni ditën më të freskët dhe me ndjesi pastërtie.
Megjithatë, në përgjithësi, mjekët theksojnë se dushi i mbrëmjes ofron më shumë përfitime për organizmin, veçanërisht në lidhje me relaksimin dhe cilësinë e gjumit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd