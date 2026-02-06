Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Në mëngjes apo në mbrëmje? Ja kur rekomandohet të bëhet dushi
Transmetuar më 06-02-2026, 23:20

Nëse zgjedhja e orës së ditës për të bërë dush ju duket thjesht një çështje preference personale, mjekët sugjerojnë se kjo rutinë ka ndikim edhe në shëndetin e përgjithshëm dhe cilësinë e gjumit.

Sipas specialistëve, dushi i mbrëmjes, veçanërisht me ujë të ngrohtë, është më i rekomandueshëm. Ai ndihmon në çlirimin e melatoninës, hormoni që rregullon ciklin e gjumit. Po ashtu, ulja graduale e temperaturës së trupit pas daljes nga dushi dhe tharja me peshqir ndihmojnë organizmin të relaksohet dhe të përgatitet për gjumë.

Një tjetër përfitim i rëndësishëm i dushit në mbrëmje është pastrimi i trupit nga ndotjet, pluhuri dhe papastërtitë që grumbullohen gjatë ditës, duke garantuar higjienë më të mirë gjatë pushimit të natës.

Për personat me lëkurë të thatë ose të ndjeshme, dushi para gjumit është veçanërisht i dobishëm, pasi ndihmon në ruajtjen e hidratimit të lëkurës dhe shmang tharjen e saj gjatë natës.

Nga ana tjetër, dushi i mëngjesit ka avantazhet e veta. Ai ndihmon në largimin e baktereve dhe sekrecioneve që grumbullohen gjatë natës, duke ju ndihmuar ta nisni ditën më të freskët dhe me ndjesi pastërtie.

Megjithatë, në përgjithësi, mjekët theksojnë se dushi i mbrëmjes ofron më shumë përfitime për organizmin, veçanërisht në lidhje me relaksimin dhe cilësinë e gjumit.

