Cilët janë gjyqtarët që votuan kundër kërkesës së Ramës për Ballukun?

Gjykata Kushtetuese ka zbardhur vendimmarrjen lidhur me kërkesën e paraqitur nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë për heqjen e masës së pezullimit nga detyra të zëvendëskryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.
Sipas njoftimit zyrtar të publikuar nga Gjykata Kushtetuese, kërkesa u shqyrtua në seancën e datës 6 shkurt 2026, por gjyqtarët nuk arritën shumicën e nevojshme për marrjen e një vendimi përfundimtar, çka solli rrëzimin e ankimimit të qeverisë.
Gjykata bëri me dije se votimi u nda në dy qëndrime të kundërta, me 4 vota pro dhe 4 kundër. Gjyqtarët që votuan kundër kërkesës së Kryeministrit për heqjen e masës së pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut janë:
Marsida Xhaferllari
Ilir Toska
Sandër Beci
Asim Vokshi
Në arsyetimin paraprak, Gjykata Kushtetuese vlerëson njëzëri se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103, pika 3 e Kushtetutës, në lidhje me nenin 73 të saj, dhe se ky regjim imuniteti nuk përfshin ndalimin e masës së pezullimit nga ushtrimi i një funksioni publik, siç parashikohet në nenin 242 të Kodit të Procedurës Penale.
Gjykata thekson se sipas parimit të shtetit të së drejtës, edhe ministrat i nënshtrohen ligjit dhe mund të mbahen ligjërisht përgjegjës për shkeljet e tij. Në këtë kuadër, Kushtetuesja nënvizon rëndësinë e epërsisë së Kushtetutës, zbatimin e drejtpërdrejtë të dispozitave të saj dhe parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve.
Sa i përket debatit juridik, qëndrimet e gjyqtarëve u ndanë mes dy interpretimeve. Sipas njërit qëndrim, masa e pezullimit nga detyra prek funksionin kushtetues të ministrit dhe, për rrjedhojë, do të duhej autorizim paraprak nga Kuvendi, në analogji me imunitetin e deputetëve. Ndërsa sipas qëndrimit tjetër, Kushtetuta parashikon shprehimisht vetëm masat procedurale penale të listuara në nenin 73, pika 2, dhe nuk përfshin pezullimin nga detyra, duke e lënë këtë çështje në diskrecionin e ligjvënësit kushtetues.
Për shkak të mungesës së shumicës së kërkuar, në zbatim të nenit 133, pika 2 të Kushtetutës dhe ligjit organik të Gjykatës Kushtetuese, kërkesa e Kryeministrit u rrëzua.
Vendimi është përfundimtar dhe hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare, ndërsa arsyetimi i plotë do të shpallet brenda afateve ligjore të parashikuara.
