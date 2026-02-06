Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Si ndryshon tabela e Superiores pas 4 dueleve të ditës së sotme
Transmetuar më 06-02-2026, 21:08

U luajtën ditën e sotme 4 duelet e vlefshme për javën e 23-të të Kategorisë Superiore, ku u shënuan në total 8 gola. Spikat fitorja e Partizanit në transfertë ndaj Bylisit me shifrat 1 me 2, ndërkohë që Vllaznia vijon me hap kampioni, teksa mposhti Vorën me rezultatin 0-1.

Në dy duelet e tjera, Elbasani mposhti Teutën në “Elbasan Arena” me shifrat 2 me 1, ndërkohë që Egnatia u rikthye te fitorja në kampionat, duke ia dalë ndaj Flamurtarit me rezultatin 0-1. Kjo javë mbyllet me duelin Tirana-Dinamo që do të zhvillohet ditën e shtunë.

Për sa i përket tabelës së renditjes, distanca mes skuadrave kryesuese mbetet e njëjtë, ndërkohë që Partizani ka shkuar –3 nga Dinamo që ka një ndeshje më pak.

