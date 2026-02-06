10 shkurti/ Berisha: Komuniteti ndërkombëtar pret rrëzimin e Ramës dhe fitoren tonë

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka deklaruar se komuniteti ndërkombëtar pret rrëzimin e Ramës dhe fitoren e opozitës. Gjatë foltores me anëtarët e degëve 8 dhe 10 në Tiranë, Berisha tha se 10 shkurt është dita e kryengritjes paqësore.
Lideri demokrat ftoj çdo qytetar dhe qytetare të bashkohet në protestën e opozitës. Ai e quajti atë një betejë për ekzistencën, për dinjitetin, për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve.
Sali Berisha: Sigurisht, shqiptarët dhe komuniteti ndërkombëtar, për të gjitha këto, nuk pret gjë tjetër veçse rrëzimin e tij dhe fitoren tonë. Ndaj dhe, më 10 shkurt është dita e kryengritjes tonë paqësore. Ftoj çdo qytetar dhe qytetare, çdo shqiptar, të bashkohet me ne sepse kjo betejë nuk është një betejë për pushtetin e një njeriu.
Kjo betejë, nuk është një betejë për pushtetin e një partie. Kjo betejë, nuk është një betejë thjesht e karakterit partiak. Kjo është një betejë për ekzistencën, për dinjitetin, për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kurrë ndonjëherë ky vend nuk ka pasur nevojë më shumë për ne se sot
