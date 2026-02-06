Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
FOTO/ ‘Aty ku nisi gjithçka…’! Postimi i Stelinës me bashkëshorten dhe vajzën e Mirit tërheq vëmendjen
Transmetuar më 06-02-2026, 19:00

Ish-banorja e “Big Brother VIP 5”, Stelina Kurina, ka publikuar së fundmi disa fotografi në rrjetet sociale, të cilat kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve.

Në disa postime të ndara në “Instastory”, Stelina shfaqet në shoqërinë e bashkëshortes dhe vajzës së këngëtarit të njohur Armir Shahini, i njohur për publikun si Miri. Fotot përcjellin një atmosferë familjare dhe miqësore.

Në njërën prej fotografive, Stelina ka shkruar:

“Të gjithë bashkë me Xhiken tonë”.

Ndërsa në një tjetër postim, ku ato shfaqen me një banderolë, ish-banorja e reality show-t ka ndarë një mesazh emocional: “Familja jonë e madhe. Patjetër në lagjen më të bukur të Tiranës, aty ku nisi gjithçka, Myslym Shyr”.

Kujtojmë se gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, Stelina dhe Miri kanë treguar se i lidh një miqësi e ngushtë, e cila duket se vijon edhe jashtë formatit televiziv. Marrëdhënia e mirë e Stelinës me familjen e këngëtarit konfirmohet edhe përmes këtyre postimeve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

