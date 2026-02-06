Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasen 4 automjete në autostradën Tiranë-Elbasan
Transmetuar më 06-02-2026, 17:31

Një aksident rrugor ka ndodhur ditën e sotme në autostradën Tiranë-Elbasan, ku 4 automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.

Bëhet me dije se nga aksidenti nuk ka pasur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.

Ndërkohë Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje, për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti.

