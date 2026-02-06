Përplasen 4 automjete në autostradën Tiranë-Elbasan

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 06-02-2026, 17:31
Një aksident rrugor ka ndodhur ditën e sotme në autostradën Tiranë-Elbasan, ku 4 automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.
Bëhet me dije se nga aksidenti nuk ka pasur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
Ndërkohë Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje, për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd