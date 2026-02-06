Kina dhe Lituania drejt përmirësimit të marrëdhënieve

Kina i kërkon Lituanisë të krijojë kushte për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, tha të premten zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lin Jian.
Lin i bëri këto komente në një konferencë shtypi kur iu kërkua të komentonte deklaratën e fundit të kryeministres lituaneze Inga Ruginiene se vendimi i vendit të saj në vitin 2021 për krijimin e një "zyre përfaqësuese tajvaneze" ishte një gabim strategjik.
“Dera e Kinës për komunikim me Lituaninë mbetet e hapur. Shpresojmë që Lituania të mund ta kthejë gatishmërinë e saj për të përmirësuar lidhjet dypalëshe në veprime konkrete dhe të korrigjojë gabimet e mëparshme”, tha Lin.
Në gusht të vitit 2021, Lituania, duke shpërfillur protestat e forta dhe dermarshet e përsëritura të Kinës, lejoi autoriteteve të Tajvanit të krijonin një të ashtuquajtur "Zyrë Përfaqësuese të Tajvanit" në kryeqytetin e saj, Vilnius.
Si pasojë, marrëdhëniet diplomatike dypalëshe u degraduan, diplomatët u tërhoqën dhe lidhjet ekonomiko-tregtare u ndikuan.
E plotë, pjesa e konferencës për shtyp nga Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian, për Lituaninë
Pyetje nga Reuters:
Kryeministri i Lituanisë deklaroi të martën se lejimi i hapjes së një përfaqësie nga pala taiwaneze në Vilnius me emrin “Tajvan” ishte një gabim strategjik i Lituanisë. A po shqyrton Kina rikthimin e marrëdhënieve të plota diplomatike me Lituaninë? Cilat janë kushtet që duhet të përmbushen fillimisht?
Përgjigjja e Lin Jian:
Kina e ka shprehur vazhdimisht qëndrimin e saj në lidhje me marrëdhëniet Kinë–Lituani. Dera e komunikimit të Kinës me Lituaninë mbetet gjithmonë e hapur. Kina shpreson që pala lituaneze ta shndërrojë vullnetin për përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe në veprime konkrete, të korrigjojë sa më shpejt gabimet e bëra dhe të rikthehet në rrugën e duhur të respektimit të parimit të “Një Kine”, duke krijuar kështu kushtet e nevojshme për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve.
