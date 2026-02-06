Predikonte Jehovain në shkollë, Drejtoria Arsimore e Tiranës shkarkon mësuesin pas denoncimit të prindërve

Një mësues i gjuhës angleze në një shkollë 9-vjeçare në Tiranë është larguar nga detyra, pasi prindërit denoncuan se ai predikonte fenë e Jehovait gjatë orëve mësimore, në shkelje të parimit të arsimit laik.
Ngjarja ka ndodhur në shkollën “Gustav Majer” (foto), ku sipas prindërve dhe dëshmive të nxënësve, mësuesi përdorte orët e anglishtes për të folur mbi doktrina fetare, duke u shfaqur fëmijëve video me përmbajtje fetare dhe duke u dhënë detyra të lidhura me literaturën e Dëshmitarëve të Jehovait.
Alarmi u ngrit nga prindërit e nxënësve të klasës së katërt, të cilët u drejtuan në fillim të javës në drejtori, pasi u njohën me përmbajtjen e materialeve që fëmijët kishin në fletore. Pas verifikimeve të kryera nga komisioni i disiplinës, u vendos masa e pushimit nga puna e mësuesit.
Një nga nxënësit ka treguar se gjatë mësimit flitej për Zotin dhe fundin e botës, ndërsa notat e larta jepeshin për detyra me përmbajtje fetare. Prindërit e cilësojnë situatën si të papranueshme, duke theksuar se besimi fetar është çështje personale dhe nuk ka vend në ambientet shkollore.
"5 orë mësim për Zotin. Thoshte fjalët e Zotit për fundin e botës. Na vendoste vetëm 10 duke folur për Jehovain”, shprehet një nga nxënësit.
“Ka ndodhur një gjë e paparë, a ka më turp dynjaja, t’i thuash fëmijës ‘vdis sot, se do ngjallesh nesër?!’ Ti jashtë, në mbasdite, ki besimin tënd, po në shkollë jo. Gabim që nuk falet!”, thonë prindërit.
Megjithëse disa prindër deklarojnë se nuk kishin pasur shqetësime më herët dhe ishin të kënaqur me rezultatet mësimore, drejtuesit e institucionit arsimor dhe strukturat përkatëse vendosën largimin e mësuesit, duke e konsideruar rastin një shkelje të rregullores dhe ligjit që garanton arsimin laik në Shqipëri.
Me video për dashurinë hyjnore për Zotin dhe detyra në fletore për nxënësit e fillores, që lidhen me urdhërimet e Perëndisë, si këto foto të siguruara nga Top Channel, prindërit e klasës së katërt ngritën alarmin në drejtorinë e shkollës në fillim të javës.
“Dy Urdhërimet më të Mëdha
-Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde.
-Duaje fqinjin tënd si veten tënde”, shkruhej në detyrat e shtëpisë të fëmijëve, të cilat i ishin dhënë nga mësuesi.
Lëvdimi i Jehovait në shkollë duket se promovohet edhe nga ithtarët e kësaj feje të cilët në faqe zyrtare tregojnë madje dhe shembuj se si ndodh kjo:
"E lëvdojnë Jehovain në shkollë
ANEMBANË botës, të rinjtë që janë Dëshmitarë të Jehovait, po e lëvdojnë Jehovain në mënyra të ndryshme në shkollë, si me anë të të folurit, ashtu edhe të sjelljes…"
