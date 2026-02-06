Huatë, Elbasani shënon rritjen më të lartë

Huatë për individët në Shqipëri kanë shënuar një rritje të fortë në fund të tremujorit të katërt të vitit 2025, duke arritur në 371.2 miliardë lekë, ose 19.9% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Të dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë një zgjerim të qëndrueshëm të kreditimit, të nxitur kryesisht nga huatë konsumatore dhe kërkesa në rritje në zonat urbane.
Tirana mbetet qarku dominues në kreditimin për individët, duke përqendruar mbi dy të tretat e totalit të huave në nivel kombëtar. Në kryeqytet, huatë arritën në 250.7 miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 20.9%. Veçanërisht dinamike ishte rritja e huave konsumatore, të cilat u zgjeruan me 23%, duke reflektuar rritjen e shpenzimeve familjare dhe akses më të lehtë në financim.
Edhe huatë për blerje banesash në Tiranë shënuan rritje të ndjeshme, në masën 18.5%, duke konfirmuar vazhdimësinë e kërkesës në tregun imobiliar, megjithëse me ritme më të moderuara krahasuar me kreditë për konsum.
Në nivel qarqesh, Elbasani spikat me rritjen më të lartë të huave totale, me 23.1% në baza vjetore. Veçanërisht të forta ishin huatë konsumatore në këtë qark, të cilat u rritën me 30.5%, duke sinjalizuar një zgjerim të shpejtë të kreditimit për shpenzime personale. Rritje mbi mesataren kombëtare u regjistruan gjithashtu në Korçë me 20.4%, Durrës me 18.7% dhe Shkodër me 17.1%.
Ndryshe nga huatë konsumatore, kreditimi për blerje banesash, edhe pse përfaqëson vlera më të larta absolute, po rritet me ritme më të përmbajtura, veçanërisht jashtë Tiranës.
Korça dallohet si një rast i veçantë, ku huatë konsumatore dhe huatë për blerje banesash janë pothuajse në të njëjtin nivel, duke reflektuar një strukturë të balancuar të kreditimit për individët. Në fund të tremujorit të katërt të vitit 2025, huatë konsumatore në këtë qark arritën në 3.2 miliardë lekë, ndërsa huatë për banesa në 3.36 miliardë lekë, me një diferencë minimale mes dy kategorive.
