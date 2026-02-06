A do të futet Luiz Ejlli në Big Brother VIP 5? Kiara Tito: Menduam se ishte e fundit, por…

Ditët e fundit në rrjet është përfolur se fituesi i BBV 2, Luiz Ejlli do të futet në shtëpinë e Big Brother VIP 5.
Kiara Tito në tch iu përgjigj kësaj pyetje duke thënë se si Big Brother, ashtu edhe Luizi, janë të paparashikueshëm, duke ngritur akoma dhe më shumë pikëpyetje.
Siodrela Gjoni: Po më masakrohet telefoni me mesazhe. A do të hyjë Luizi në Big Brother?
Kiara Tito: Big Brother është i paparashikueshëm. Luizi është akoma më i paparashikueshëm. As nuk përjashtohet dhe as nuk konfirmohet. Është diçka që…
Sidorela Gjoni: Luani dhe pak me titullin e filmit, “Loja e Fundit”, megjithë se, e fundit për Luizin nuk do të thoja asnjëherë.
Kiara Tito: Menduam se ishte e fundit, por…
