‘Bashkë për Groenlandën’! Kanadaja dhe Franca forcojnë praninë diplomatike në arktik

Kanadaja dhe Franca kanë njoftuar hapjen e konsullatave të reja në Groenlandë, duke shënuar një zgjerim historik të pranisë diplomatike në territorin arktik dhe një sinjal të fortë mbështetjeje për popullin dhe sovranitetin e Groenlandës.
Kjo lëvizje vjen në një periudhë tensionesh të shtuara në Arktik dhe pas deklaratave të mëparshme të presidentit amerikan Donald Trump, i cili kishte shprehur interes për marrjen nën kontroll të Groenlandës. Deri më tani, vetëm Islanda dhe Shtetet e Bashkuara kishin përfaqësi të plotë diplomatike në territor.
Konsullata kanadeze pritet të inaugurohet këtë javë nga Guvernatorja e Përgjithshme e Kanadasë, Mary Simon, dhe ministrja e Jashtme, Mélanie Joly Anand. Gjatë vizitës, Guvernatorja Simon, përfaqësuesja më e lartë e Kurorës në Kanada, do të zhvillojë një takim me kryeministrin e Groenlandës, Jens-Frederik Nielsen, ndërsa ministrja e Jashtme do të zhvillojë bisedime me homologen e saj.
Paralelisht, autoritetet franceze do të hapin postin e tyre diplomatik, duke thelluar angazhimin e Francës në rajonin arktik.
Hapja e këtyre konsullatave nënvizon rëndësinë strategjike dhe të sigurisë së Arktikut, ndërsa Kanadaja dhe Franca synojnë të forcojnë bashkëpunimin në fusha kyçe si mbrojtja, infrastruktura dhe shkëmbimet kulturore.
Zyrtarët e të dy vendeve kanë theksuar gjithashtu lidhjet kulturore dhe etnike mes popullsisë lokale të Groenlandës dhe komuniteteve inuit në Kanada dhe Francë, duke e konsideruar këtë hap si një mbështetje afatgjatë për stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit.
Kjo lëvizje diplomatike reflekton përpjekjet e Kanadasë dhe Francës për të garantuar një prani të qëndrueshme në një rajon me rëndësi strategjike globale dhe për të mbështetur sovranitetin e Groenlandës në kuadër të aleancave perëndimore.
