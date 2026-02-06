Greqi | Gjendet trup i pajetë brenda një automjeti të djegur

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e së premtes në rajonin e Pierias, në Greqi, ku një trup njeriu u gjet brenda një automjeti të djegur.
Sipas autoriteteve, Departamenti i Zjarrfikësve u njoftua rreth orës 10:00 për një zjarr në zonën e Sfendamit. Në vendngjarje ndërhynë gjashtë zjarrfikës me tre automjete, të cilët arritën ta vinin flakët nën kontroll.
Gjatë operacionit të shuarjes së zjarrit, zjarrfikësit zbuluan brenda automjetit trupin e pajetë të një burri, i cili ende nuk është identifikuar. Mediat lokale raportojnë se në makinë është gjetur edhe një bidon me benzinë.
Rrethanat e shpërthimit të zjarrit mbeten të paqarta, ndërsa Policia Helenike është njoftuar menjëherë dhe ka mbërritur në vendngjarje për të kryer veprimet hetimore. Hetimet vijojnë për identifikimin e viktimës dhe sqarimin e plotë të ngjarjes, ndërsa të gjitha pistat mbeten të hapura.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd