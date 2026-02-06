Asllani dënohet me dy ndeshje pezullim pas kartonit të kuq në debutim

Aventura e Kristjan Asllanit te Beşiktaş nuk ka nisur në mënyrën më të mirë. Mesfushori shqiptar është dënuar me dy ndeshje pezullim nga Federata Turke e Futbollit, pas kartonit të kuq të marrë në ndeshjen e tij debutuese.
Asllani u ndëshkua me karton të kuq direkt në përballjen Beşiktaş–Konyaspor, e zhvilluar më 31 janar, pas një faulli të fortë ndaj një lojtari kundërshtar. Komisioni i Disiplinës e cilësoi ndërhyrjen si të rëndë, duke vendosur pezullimin me dy ndeshje.
Si pasojë e këtij vendimi, 23-vjeçari nuk do të jetë i gatshëm për sfidën e ardhshme të kampionatit ndaj Alanyasporit, duke prishur planet e stafit teknik për aktivizimin e tij. Mesfushori kishte munguar edhe në ndeshjen e Kupës gjatë mesjavës për të shlyer pjesërisht dënimin.
Asllani kishte qëndruar në fushë vetëm gjashtë minuta në debutimin me fanellën e Beşiktaşit, para se të ndëshkohej me karton të kuq, episod që u bë objekt diskutimi në mediat sportive turke.
Mesfushori shqiptar u transferua te Beşiktaş gjatë merkatos së janarit, pas ndërprerjes së kontratës me Torinon. Ai është huazuar deri në fund të sezonit, ndërsa klubi turk ka opsionin për blerjen e kartonit të tij nga Interi.
