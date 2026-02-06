Era ‘Epstein’, Bitcoin humb rreth 44% nga kulmi i tetorit

Bitcoin, kriptomonedha më e madhe në botë për nga kapitalizimi i tregut, po kalon një periudhë të vështirë, duke humbur rreth 44% të vlerës nga kulmi i arritur në tetor. Këtë javë, çmimi i saj ra nën nivelin e 70 mijë dollarëve për herë të parë pas më shumë se 15 muajsh.
Rënia po ndodh në një moment të ndjeshëm për tregjet globale, të shoqëruar nga tensione të forta gjeopolitike dhe pasiguri e shtuar financiare. Ndryshe nga pritshmëritë e viteve të fundit, investitorët nuk po e trajtojnë më bitcoinin si një aset strehë, të krahasueshëm me arin.
Prej kohësh, bitcoin është promovuar si “ar digjital”, një mjet mbrojtës ndaj krizave ekonomike dhe inflacionit. Megjithatë, zhvillimet e fundit po tregojnë se në periudha pasigurie, investitorët priren të largohen nga asetet me rrezik të lartë, përfshirë edhe kriptomonedhat.
Në të njëjtën kohë, në treg po qarkullojnë spekulime të reja lidhur me origjinën e bitcoinit, pas publikimit të miliona dokumenteve të reja që përmendin figura të njohura ndërkombëtare. Megjithatë, këto pretendime mbeten të pakonfirmuara dhe nuk janë mbështetur nga prova zyrtare.
Ndërsa bitcoin ka humbur rreth 20% të vlerës vetëm gjatë këtij viti, ari ka shënuar rritje rekord, duke kaluar nivele historike. Kjo diferencë e fortë në performancë ka përforcuar bindjen se kriptomonedhat, të paktën aktualisht, po sillen më shumë si asete spekulative sesa si strehë e qëndrueshme vlere.
Megjithatë, analistët kujtojnë se bitcoin ka kaluar disa cikle të ngjashme në të kaluarën dhe ka arritur të rikuperohet brenda një periudhe njëvjeçare ose më të gjatë. Pyetja kryesore për investitorët mbetet nëse kjo rënie është pjesë e një cikli të zakonshëm tregu, apo një sinjal se narrativa e “arit digjital” po vihet seriozisht në dyshim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd