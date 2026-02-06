Shpëtohet një familje në Vlorë, shpërtheu bombola e gazit në banesë

Vlorë – Një familje ka shpëtuar nga gazi që shpërtheu në banesë pasi forcat zjarrfikëse arritën ta fikin zjarrin e shkaktuar.
Ngjarja ndodhi sot rreth orës 10:51, në lagjen “Uji i Ftohtë”, në banesën e shtetasit N. M., 68 vjeç, raporton noa.al.
Policia tha se në shtëpinë ku ndodhi ngjarja, në pjesën e ballkonit, ka rënë zjarr pasi ka plasur një bombol gazi.
Me ndërhyrjen e zjarrfikësve, zjarri u fik.
Nga verifikimet e para nuk ka persona të lënduar, vetëm dëme materiale.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për sqarimin e rrethanave, përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit, si dhe për dokumentimin e plotë të rastit.
