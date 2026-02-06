Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reshjet intensive, nisin përmbytjet në Durrës
Transmetuar më 06-02-2026, 12:54

Reshjet intensive të shiut gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar vështirësi në disa rrugë të qytetit të Durrësit. Situata më e rënduar është shfaqur pranë Stadiumit “Niko Dovana” dhe në disa segmente të tjera, përfshirë shëtitoren “Taulantia”.

Uji ka kaluar mbi trotuare, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve. Pas ndërprerjes së reshjeve, niveli i ujit është tërhequr gradualisht, por autoritetet paralajmërojnë se reshjet e ardhshme mund të rikrijojnë situata problematike. Qytetarët këshillohen të evitojnë lëvizjet e panevojshme në zonat e prekur.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

