SPAK mesazh në rrjete sociale: Veprojmë të pavarur dhe me prova!

6 Shkurt 2026 – Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka publikuar një mesazh në rrjetet sociale, duke theksuar pavarësinë e veprimit të saj dhe bazimin e hetimeve në prova.
Në postimin e bërë publik, SPAK nënvizon se çdo çështje trajtohet sipas ligjit dhe provave, pa u ndikuar nga presione të jashtme.
“SPAK vepron në mënyrë të pavarur dhe heton çështje bazuar në prova,” shkruhet në postim.
Mesazhi vjen në një periudhë kur publiku dhe mediat janë të vëmendshme ndaj hetimeve të ndryshme që po kryhen nga kjo institucion, duke rikujtuar rëndësinë e pavarësisë së prokurorisë në proceset penale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd